Több mint kétszáz szurkoló köszöntötte az új szakmai stábot, az új és régi játékosokat, akik ezúttal is az AC/DC Thunderstruck című számára vonultak be – pontosabban ezúttal inkább ki – az érdeklődők elé.

Elsőként Endrődi Péter ügyvezető értékelte a felkészülést.

„A felkészülés olyan volt, amilyennek lennie kellett, az elmúlt évekhez képest új szisztéma szerint dolgozott a csapat, remélem, ez az eredményekben is meglátszik majd. Az biztos, új korszak kezdődött a klub életében, én hiszek ebben a csapatban. Fontosnak tartom, hogy ne szóljunk bele a munkába, ha az eredmények a szakmát igazolják, akkor nekünk annyi lesz a dolgunk, hogy tapsoljunk a lelátóról a lányoknak. Ami a célokat illeti, ugyanazt tudom mondani, mint egy éve ilyenkor, a bajnokságot meg kell nyerni, a kupadöntőben esett csorbát ki kell köszörülni, a BL-ben a Final Fourba jutás a cél.

Nem titok azonban, hogy igazából szeretnénk megnyerni a legrangosabb európai kupát, ahogy minden meccset jó lenne megnyerni, de ez nem lesz egyszerű.

Az ősz elején, nagyjából szeptember közepén pár bejelentés várható a jövő csapatát illetően. Jó előre igazolunk, amivel kicsit felbolygattuk a piacot, de Ulrik Kirkely vezetőedzővel komoly stratégiát dolgoztunk ki ezen a téren is, hiszen le kell raknunk az új ETO alapjait úgy, hogy közben az idei keretben is maximális a bizalmunk” – fogalmazott az ügyvezető.

Ulrik Kirkely vezetőedző vette át a szót, aki előbb a magyar nyelv nehézségeiről, illetve Győr szépségéről, az itt élők kedvességéről beszélt, majd áttért a szakmára is.

„Szinte az első pillanatban elkészítettem a felkészülési tervet, fantasztikus csapathoz érkeztem, a lányok igazolták az elvárásaimat. Az elején a fizikai munkán volt a hangsúly, még akkor is, amikor már edzőmeccseket játszottunk. Mihamarabb szeretnénk egy jó szintre elérni, de türelemre is szükség lesz, hiszen védekezésben és támadásban is új a rendszer, idő kell, míg úgy teljesítünk, ahogyan szeretnénk. Eddig jó úton haladunk, de a jövőben ez még biztosan alakul. Szerdán a Békéscsaba ellen kezdjük a szezont, nagyon várom már a rajtot, ami amiatt lesz különleges, mert az olimpia miatt a fizikális kondíciókra is oda kell figyelni. A BL-ben nem lesz egyszerű dolgunk, soha nem az ebben a sorozatban, de a sorsolással elégedett vagyok. Nehéz, de nem verhetetlen ellenfelekkel játszunk. A Brest ellen kezdünk idegenben, nem is baj, ha ilyen nívós ellenfél jön szembe velünk az elején. Készen állunk a megmérettetésekre, a csapat is nagyon várja már, hogy újra a BL-ben játsszon” – fogalmazott a dán tréner.

Kari Brattset Dale, a csapatkapitányi team vezetője elmondta: „Szerintem jó formában vagyunk, erős csapatunk van, erős a kötelék a játékosok között a pályán és a pályán kívül egyaránt. Nagy reményekkel vágunk neki a szezonnak. Nehezek voltak az első hetek, hiszen azok a fizikai munkával teltek. A két új edző érkezése jót tett a csapatnak, az új stílus passzol a csapathoz, az új játékostársak pedig olyan jól illeszkedtek be, hogy néha már úgy érezzük, mintha már régen itt lennének.

A norvég játékos a csapatkapitányi szerepkörével kapcsolatban annyit mondott: „Büszke vagyok, hogy kapitánya lehetek a csapatnak, nagy megtiszteltetés, hogy ilyen feladatot kaptam, de örülök, hogy nem egyedül vagyok ebben a szerepben.” A beállós annyit tett még hozzá a jelenlévők nagy örömére: „Nagyon várom a szezont, remélem, a közönségünk segítségével mindent megnyerünk.”

Az új szerzemények közül Bruna De Paula elárulta: eddig sok ideje nem volt megismerni a várost, de biztos benne, hogy jól érzi majd magát Győrben.

„Amióta kézilabdázom, nagy álmom volt, hogy egyszer az ETO-ban szerepeljek. Az, hogy ez megvalósult, egy álmom vált valóra. Mindent beleadok, hogy mindent megnyerjünk a csapattal” – fogalmazott a brazil irányító.

Rinka Duijndam a Dortmund színeiben játszott már az ETO ellen, akkor talán maga sem hitte, hogy egyszer az ETO játékosa lesz.

„Mikor az első telefont kaptam Győrből, egyből küldtem egy sms-t az apukámnak, annyira meglepődtem. Nagyon izgatott is voltam, de bele akartam vágni ebbe a kalandba. Ez a különleges érzés most is tart, sőt, talán még izgatottabb vagyok, hogy közelednek a hivatalos meccsek” – mondta a holland válogatott kapus.

Emilie Hovdennek, De Paulához hasonlóan, nagy álma vált valóra a győri szerződéssel.

„Boldog vagyok, hogy itt lehetek, bevallom eléggé meglepett, hogy az első nyílt edzésen több szurkoló volt kint, mint Norvégiában a meccseinken szoktak. Nagyon várom a rajtot, jó érzés volt a hazai edzőmeccseken játszani, ez pedig még jobb lehet a tétmérkőzéseken is. Az első szezonom lesz a BL-ben, fantasztikusak a csapattársak, a legjobbamat szeretném nyújtani, hogy együtt elérjük a céljainkat” – fogalmazott a norvég jobbszélső.

Kristian Danielsen másodedző arról beszélt, hogy pár éve benne is az fogalmazódott meg, hogy legalább egy napot szeretne Győrben dolgozni.

„Nagy lehetőség ez számomra, nagy megtiszteltetés volt, mikor Ulrik és az ETO megkeresett. Hét évet vártam erre az álomra, szinte egyből igent is mondtam. Nem tagadom, kicsit ideges is vagyok rajt előtt, de idővel ez biztosan elmúlik. Sok minden új nekünk Ulrikkal, újak a körülmények, de összességében elégedettek vagyunk, jól sikerült a felkészülésünk. Ulrikkal jó a munkamegosztás köztünk, sokat beszélgetünk a kézilabdáról. A támadásban inkább az én kezem nyomát viseli a játék, remélem, a szurkolók elégedettek lesznek ezzel” – mondta a dán szakember.