A helyettes államtitkár kiemelte, hogy most is egy időben zajlik két világbajnokság: az atlétikai vb a fővárosban, Győrben pedig a karate vb. Hangsúlyozta: Magyarország családbarát ország, a sport pedig sokat segít a magánéletben, a munkában és a családban is. Hozzátette: a shotokan egy olyan sport, amely nem feltétlenül a győzelemről, hanem inkább a fejlődésről szól.

Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP), a város polgármestere angolul mondott beszédében azt hangoztatta, hogy Győr egy történelmi város, ahol a karaténak van létjogosultsága.

Tahon Róbert, a Magyar Karate Szakszövetség főtitkára kiemelte: az, hogy idén Magyarországon rendezik meg a világbajnokságot, azért is fontos, mert a karate idén ünnepli ötvenedik születésnapját idehaza. Felidézte, hogy a sportág a '70-es években vált tiltottból "tűrt" kategóriájúvá, onnantól lehetett legálisan is gyakorolni, majd hosszú évek után a támogatott kategóriába került. Hozzátette: a koronavírus-járvány előtt a karate sportágé volt - a labdarúgás, a kézilabda és a korsárlabda után - a negyedik legnagyobb sportszövetség Magyarországon, 503 taggal és 12 ezer versenyzővel.

A shotokan karate világbajnokság csütörtökön kezdődött meg Győrben. Pénteken a master és az utánpótlás korosztály küzdelmeit rendezték meg, szombaton az U18-as és az U21-es korcsoport mellett a felnőttek is versenyeztek, vasárnap pedig a csapatmérkőzésekkel zárul a program. Mint a megnyitón elhangzott, ötven országból 1080 sportoló érkezett az Audi Arénában zajló eseményre.

A verseny legfiatalabb versenyzője nyolcéves és Kazahsztánból érkezett, a legidősebb pedig nyolcvanéves és Ukrajnából jött.