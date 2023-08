Remekül kezdte a bajnokságot az ETO FC Győr NB I-es csapata, hiszen Soroksáron és Diósgyőrben is magabiztos idegenbeli győzelmet aratott.

Az együttes felkészülését több sérülés is nehezítette, ezért jó hír, hogy szép lassan immár mindenki a fedélzeten van. Természetesen a játékosok fizikai állapota még nem azonos, ám a visszatérésük sokat lendít a csapat játékán. Kocsán Petra például mesterhármast szerzett Diósgyőrött.

– Nagyon örülök, hogy végre fájdalom nélkül futballozhatok, a gólok pedig nagyon jót tettek a lelkemnek – mondta Kocsán Petra a klub honlapján. – A győzelemhez, a gólokhoz persze az egész csapat kell, de kijelenthetem, nagyszerű az összetartás, a hangulat most nálunk, így bizakodva várjuk a rangadót. Külön motiváció még számunkra, hogy az MTK ellen a stadionban szerepelhetünk, valamint abban is bízunk, hogy sokan kilátogatnak a találkozóra és a férfimeccsekhez hasonlóan mi is számíthatunk az ETO-szurkolók támogatására! - nyilatkozta a klub honlapján.

A rangadót az ETO-stadionban, a centerpályán rendezik szombaton 16 órakor.