Az Audi-ETO egyik új nyári szerzeménye Emilie Hovden. A norvég jobbszélső pályafutása során először szerepel majd a Bajnokok Ligájában, ahol reméli, segíteni tudja a csapatát a célok elérésében.

„A győri az első nem skandináv csapatom, sokkal nagyobb egyesület az ETO, mint bármely másik Norvégiában vagy épp Dániában, ahol játszottam. Ami még elsőre szembetűnő, mennyivel nagyobb a szakmai stáb a csapat mögött. Világklasszis játékosok játszanak itt, de nem csak ők, hanem a klubvezetés filozófiája, hogy mindent megtesznek a győzelemért, számomra mindenképp a profizmust mutatja. Norvégiában lazábban álltak az ilyesfajta dolgokhoz, otthon elegendő volt csak a pályán jól teljesíteni” – kezdte Emilie Hovden, aki meglepődött azon, mikor az Audi-ETO megkereste.

A norvég játékos párjával együtt érkezett Győrbe.

„Persze örültem is neki, mert jó szezon közben kaptam az ajánlatot, amelyre nem tudtam nemet mondani. Azt hiszem, erre mondják, egy álom valóra válik. Nagyon izgatott voltam az új csapattársaimmal és az edzőimmel való találkozást illetően. A lányokkal volt is közös programunk, hogy jobban megismerjük egymást, egyik délután beültünk egy hangulatos helyre, jól éreztem magam. A városból keveset láttam eddig, de a folyópart és a sétálóutcák tetszenek igazán” – beszélt első benyomásairól is a játékos, akinek „főállása” egyben a hobbija is.

Amolyan álommunka ez számomra

– fogalmazott a játékos, aki jó eséllyel óvónőként dolgozik majd pályafutása befejezését követően.

„Az egyetemen óvónőnek tanulok, dolgozom a diplomámért. Nagyon szeretem a gyerekeket, ezért a pályafutásom végével biztos vagyok abban, hogy a szakmámban szeretnék elhelyezkedni” – mondta a válogatott kézilabdázó.

A pályafutása kezdetéről így beszélt Hovden: „Kilencéves lehettem, amikor az osztálytársaim elhívtak edzésekre, ahol megtetszett a sportág, és teljesen beleszerettem a kézilabdába. Eleinte jobbátlövőként játszottam, aztán váltottam posztot, és kerültem ki a szélre.”

A jobbszélső azt is elárulta, mi miatt izgul a legjobban: „Eddig még nem játszottam a Bajnokok Ligájában, leginkább ezért vagyok izgatott. Kiváló sportolók vesznek körül, akiktől rengeteget szeretnék tanulni. Saját erősségeimet pedig beépítve a játékunkba, remélem, sok-sok pluszt hozzá tudok tenni ahhoz, hogy elérjük céljainkat. Érdekesség, hogy eddig egyszer sem játszottam az ETO, de még magyar csapat ellen sem. Mégis sok mostani csapattársamhoz köt valamilyen személyes emlék. Két éve vagyok ugyanis tagja a norvég válogatottnak, Stine Oftedallal, Kari Brattsettel, Vikki Kristiansennel vagy éppen Silje Solberggel jól ismerjük egymást. Ellenfélként találkoztam többekkel a mostani csapattársaim közül még korábbi klubjaik színeiben. Nagy élmény, hogy most közösen küzdünk a céljainkért.”