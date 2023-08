ETO FC Győr–BVSC-Zugló 4–0 (2–0)

Győr, ETO Park, 2017 néző. V.: Zimmermann.

ETO: Pap E. – Vera, Szépe, Keresztes K., Csontos D. (Diarra, 66.) – Bumba, Anton (Kiss M., 81.), Vingler (Riquelme, 66.) – Lacza, Huszár M. (Csóka, 74.), Skvarka (Kröhn, 66.). Vezetőedző: Antonio Munoz.

BVSC: Kovács B. – Benkő-Bíró, Nagy J. (Csősz, a szünetben), Hidi P., Király Á. – Májer G. (Szalánszki, 70.), Mitrovics, Szilágyi M. (Gergely P., 59.) – Mészáros A. (Tóth L., 70.), Balogh M., Kelemen P. Vezetőedző: Urbán Flórián.

Gsz.: Huszár M. (11., 53.), Bumba (28. – 11-esből), Kröhn (86.).

11. p: Anton indítás után Vera egyből középre tett, Huszár 12 méterről a jobb alsóba lőtt. 1–0.

28. p: Huszárt buktaták a 16-oson belül. Bumba állt oda a labda mögé, és higgadtan a hálóba lőtt. 2–0.

53. p: Skvarka passzolt Huszárhoz, aki balról, 13 méterről lőtt a hálóba. 3–0.

86. p: A lepattanót Kröhn 16 méterről egyből kapura lőtte, a labda a bal alsó sarokban kötött ki. 4–0.

Rögtön kezdeményezően lépett fel az ETO, amely többször is veszélyeztetett a meccs elején, majd a fiatal Huszár révén meg is szerezte a vezetést. A hazai fölény ezután is megmaradt, s ez egy jogos tizenegyesből megszerzett találattal, újabb gólban mutatkozott meg. A folytatásban a remek formában futballozó Huszár ismét mattolta a vendégek kapusát, s ahogy a Gyirmót ellen, megint három lett a zöld-fehérek előnye. Ezúttal azonban más lett a folytatás, sőt az utolsó tíz percben még egyszer megrázta magát a győri együttes.

A győriek nagyszerű játékkal és szép győzelemmel szolgálták ki szurkolóikat.

Antonio Munoz: – Úgy érzem, hogy mind védekezésben, mind pedig támadásban tudtuk uralni a játékot. Különösen örülök, hogy az első gólt megelőző szituációt sokat gyakoroljuk, és ebből eredményesek tudtunk lenni és hogy a fiataljainkra is bátran támaszkodhatunk.