Tamási Zsolt: - Nem arra készültünk, hogy hosszabbításban kelljen kiharcolnunk a továbbjutást. Az első játékrész nagyon nem tetszett, sok technikai és talán felfogásbeli hibával játszottunk, de akkor is megvoltak a ziccereink. Kontrából kaptunk egy gólt, de a második félidő már jobban nézett ki, de ha nem rúgjuk be a helyzeteket, akkor erre kényszerülünk. Nem éreztem egyébként, hogy veszélyben lenne a továbbjutásunk, hiszen rajtunk múlt, hogy mikor tudjuk bebiztosítani ezt, de mivel ez csak a hosszabbításban sikerült, ezért egy kicsit csalódott is vagyok. Tanulnunk kell ebből is, mert a helyzetkihasználásunkon javítanunk kell, talán szerencsénk sem volt néhány szituációban, hiszen négyszer is eltaláltuk a kapufát.