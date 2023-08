ETO FC Győr–BVSC Zugló

Győr, ETO Park, vasárnap, 19 óra. V.: Zimmermann.

A mérkőzés

Előzetes - Nagyszerűen kezdte a bajnokságot az élvonalat megcélzó és a keretét ennek szellemében megerősítő ETO. A zöld-fehérek parádés első félidőt produkálva győzték le a Gyirmótot a városi rangadón. A mérkőzésen több ezer drukker biztatta a csapatot, s a Rába-partiak abban bíznak, ezúttal is sokan melléjük állnak, s kilátogatnak az ETO Parkba. Kell is a buzdítás, hiszen Antonio Munoz vezetőedző legénységének ellenfele az a BVSC lesz, amely szintén jól igazolt és jól is kezdte a bajnokságot.

Nagyon nehéz mérkőzés lesz, de azt hiszem, az egész szezonban ez várható. A többi csapat látta, erősek vagyunk, így biztosan mindenki azon lesz, hogy legyőzzön minket, de természetesen mi azon dolgozunk, hogy ott folytassuk, ahol múlt vasárnap abbahagytuk, és ismét begyűjtsük a három pontot

– fogalmazott a spanyol szakvezető.