Csütörtökön szinte futótűzként terjedt a hír a honi médiában, miszerint elképzelhető, hogy a dunaszerdahelyi DAC-nál hetedik idényét kezdő 28 éves volt ETO-játékos, Kalmár Zsolt távozik a szlovákiai magyar klubtól és az NB I-es Fehérvár FC-nél folytatja pályafutását.

A lehetséges visszatérésről a szlovák élvonal híreivel foglalkozó Futbalové Zákulisie Twitter oldalán számolt be. Az oldal azt is tudni véli, hogy Kalmár két évre szóló szerződést köt majd a fehérváriakkal és a következő napokban be is jelentik érkezését az NB I-ben két forduló után két vereséggel álló piros-kékek. Ez azért is érdekes, mert a magyar válogatott játékosnak a DAC-nál 2025 nyaráig szól a jelenlegi kontraktusa, vagyis a fehérváriaknak, ha szeretnék leigazolni, fizetniük kéne a Transfermarkt által egymillió euróra taksált labdarúgóért.

Kalmár legutóbb a 2013/2014-es idényben szerepelt a magyar élvonalban, akkor az ETO FC Győr játékosa volt, innen igazolt az RB Leipzighez, amely aztán két és fél idény után kölcsönadta őt az FSV Frankfurtnak, majd 2017 januárjában a dán Bröndby vette kölcsön a lipcseiektől, végül az év augusztusában jött a DAC egy évre szóló kölcsönje, amely végül 2018-ban végleg megszerezte a magyar válogatott középpályást, aki hamarosan csapatkapitánya is lett a sárga-kékeknek.

Bár Kalmár az elmúlt bajnokságban 26 találkozón lépett pályára, s 8 gólja mellett négy gólpasszt is jegyzett, az új idényben csupán a grúz Dila Gori elleni két Ekl-selejtezőn kezdett, a szlovák bajnokság eddigi két fordulójában mindkétszer csak csereként lépett pályára, s mindössze 29 percet játszott.

Ahogy arról lapunkban is beszámoltunk, a Kassa elleni bajnokin Kalmár még nem volt a pályán, de hatezer néző skandálta a nevét.

„Fantasztikus érzés volt. Köszönöm a szurkolóknak, hogy mindig mellettem állnak. Jóban, rosszban is. Én továbbra is csinálom a dolgomat. Keményen edzek. Ugyanúgy, mint eddig. A jelenlegi helyzet az edző döntése. Ezt el kell fogadni. Nekem és minden játékosnak. Ha lehetőséget kapok, akkor próbálom a maximumot nyújtani” – nyilatkozta Kalmár korábban az nso-nak.

A volt győri játékost megpróbáltuk megkeresni, ám – elképzelhető, hogy épp a klubváltással kapcsolatos teendői miatt – egyelőre nem sikerült elérnünk.

Kalmár egyébként az elmúlt hét idény során összesen 148 hivatalos mérkőzésen lépett pályára a dunaszerdahelyieknél, 47 gólja mellett 29 gólpasszt is jegyez.