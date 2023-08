Mint ismert, Adrián Gula vezetőedző láthatóan leépíti a DAC magyar játékosvonalát. A magyar válogatottban is közönségkedvencnek számító Kalmár Zsolt rendre csak csereként kap lehetőséget. Így volt ez most is.

Kalmár csak a 72. percben kapott lehetőséget a pályára lépésre, ezt megelőzően több mint 6000 szurkoló skandálta a játékos nevét, hátha végre az edző is úgy dönt, hogy beküldi őt. Az esettel kapcsolatban a Nemzeti Sport is megkérdezte a játékost.

"Fantasztikus érzés volt. Köszönöm a szurkolóknak, hogy mindig mellettem állnak. Jóban, rosszban is. Amikor pályára lépek, mindent kizárok magam körül, és akkor csak a focira koncentrálok, élvezem a játékot. Úgy érzem, ez ma is sikerült. Szerintem jól szálltam be a meccsbe, átadásaimmal gólhelyezetekbe hoztam a csapattársaimat.

Én továbbra is csinálom a dolgomat. Keményen edzek. Ugyanúgy, mint eddig. A jelenlegi helyzet az edző döntése. Ezt el kell fogadni. Nekem és minden játékosnak. Ha lehetőséget kapok, akkor próbálom a maximumot nyújtani.

Most ilyen helyzetben vagyok, meglátjuk, mi lesz a jövőben” - fogalmazott Kalmár, akivel kapcsolatban egyre többször jelennek meg olyan hírek, hogy akár klubot is válthat, hisz a kevés játékperc válogatottbeli helyzetét is megingathatja. Nyilatkozata lényegében cáfolta azokat az állításokat, miszerint edzésmunkájával, vagy a játékhoz való hozzáállásával akadtak volna gondok Gula számára.