Ahogy 1930 óta mindig, most is 20 km-es táv várt a versenyzőkre. Több mint 2500 hajó rajtolt el, Boros és Kolozsvári végig az élmezőnyben haladt. A hajrát végül a világbajnok francia páros Quentin Urban és Jeremy Candy bírta a legjobban, de másodikként értek be a győriek. Ez az ezüst a verseny történetének legjobb magyar eredménye, és amúgy is ritka, hogy nem tisztán spanyol dobogót láthat a közönség.

Csay Renátáék végül a 124. helyen értek be a több száz indulóból.