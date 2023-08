A hazai szövetség (MKKSZ) holnapjának keddi beszámolója szerint a vasárnap zárult duisburgi olimpiai kvalifikációs világbajnokság után a versenyzők és a szakmai stáb hétfőn kisbuszokkal utazott Franciaországba, ahol a következő három napban a jövő évi ötkarikás játékok kajak-kenu viadalainak helyszínén rendezik meg a tesztversenyt.

Az olimpiai pálya Párizs központjától mintegy 20 kilométerre fekszik, hossza 2230 méter. Az mkksz.hu emlékeztetett rá, hogy 1991-ben itt rendezték meg a vb-t, amelyen Magyarország négy arany-, öt ezüst- és három bronzérmet nyert.

A tesztverseny programjában csak az olimpiai számok szerepelnek, illetve kajak párosban és egyesben, illetve kenu egyesben nemzetenként két egység is indítható. A gyorsasági szakágban az előfutamokból az első két helyezett rögtön a döntőbe kerülésért kiírt középfutamokba jut, a többieknek erre a reményfutamban lesz még lehetőségük. A para szakágban a megszokott módon elő- és középfutamokat, valamint finálékat rendeznek.

"Sok változás nincs a pályán a tavalyi és a tavalyelőtti állapotokhoz képest, de nyilván még nem is minden olyan, mint jövőre lesz – mondta Boros Gergely, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója. – Felállítottuk a csapatsátrat, itt tudnak most átöltözni a versenyzők, illetve igyekszünk kihasználni a létesítményen belül azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésre állnak. Az a fő feladat, hogy a csapat szállásán is – amit már az olimpiára is lefoglaltunk – teszteljük az étkezési szokásokat, a ki-be járkálást, valamint, hogy a versenyzők a vízen minél több időt töltsenek."