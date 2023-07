A megyei harmadosztály győri A csoportjában az EPKOR Tápi Sasok FC és a Gyömöre vetélkedésében a bajnokság végére mindkét csapat 63–63 pontot szerzett, csupán jobb gólkülönbséggel lett bajnok a Táp. A 26 mérkőzésen szerzett 133 gól önmagáért beszél, de kapott góljaik száma (30) is elfogadható.Dézsi Viktória klubelnök így értékelte a látottakat:

– Nagyon büszke vagyok a csapatunkra. Kiemelném és köszönöm vezetőedzőnk, Molnár István lelkiismeretes, kiváló szakmai munkáját is, ami hozzásegítette a fiúkat a bajnoki címhez.

Dézsi Ferenc szakosztályvezető így folytatta a beszélgetést:

– Az előző szezon tavaszi bajnokaként reális volt a cél, hogy idén már ne a dobogó harmadik fokán zárjuk az évet. Jól sikerült az ősz, ötpontos előnnyel vártuk a tavaszi folytatást, ahol saját magunknak tettük izgalmassá a véghajrát. Úgy gondolom, hogy a mögöttünk végző csapatok mindent megtettek, hogy megelőzhessenek minket, de épp ettől a kiélezett versenyfutástól lett igazán értékes a bajnoki cím. Büszkék vagyunk tartalék és U19-es csapatunkra is, amelyek jó szereplésük mellett szükség esetén erősítést tudtak jelenteni első csapatunk felé. A folytatást a játékosokkal közösen hozott döntés alapján a megyei harmad- osztályban képzeljük el, ahol fiatalítással szeretnénk megalapozni a magasabb osztályban való majdani hosszú távú helytállásunkat.

A szakmai munka irányítója, Molnár István vezetőedző folytatta az előző gondolatokat:

– Nagy várakozással vágtunk neki ennek a bajnoki szezonnak. Tudtuk, hogy kvalitásaink megvannak ahhoz, hogy az osztály meghatározó csapatává lépjünk elő. Rengeteg munkát tettek bele a srácok és még, ha a tavaszi szezonban jött is a hullámvölgy, mégis mentálisan erősek maradtunk, ezáltal amikor kellett, tudtuk hozni a mérkőzéseinket. Külön köszönettel tartozom szurkolóinknak, akik minden hazai és idegenbeli mérkőzésünkön buzdították, támogatták csapatainkat!