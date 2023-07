Telkiben edzőtáborozik a magyar válogatott, amely az őszi Nemzetek Ligája-sorozatra készül.

Az edzések mellett nemzeti együttesünk két nemzetközi felkészülési mérkőzésen is pályára lép Budapesten: július 12-én, ma 19.30 órakor a Bozsik-stadionban Görögország, míg július 18-án 20.15 órakor a Szusza-stadionban Bosznia-Hercegovina ellen szerepel a magyar válogatott.

Margret Kratz szövetségi kapitány az ETO FC Győr csapatából több játékosnak is küldött meghívót, Savanya Csilla és Nagy Fanni ezúttal biztonsági tartaléknak lett jelölve, míg Kovács Laura és Kocsán Petra sérülés miatt hagyja ki a két találkozót.

Ott lesz viszont a válogatottban a mérkőzéseken, és akár duplázhat is Süle Dóra, Öreg Cintia és Vida Boglárka, valamint az ETO legújabb szerzeménye, Vachter Fanni, aki a rivális MTK-tól szerződött Győrbe.

cserék a kispadokon

A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos oldalán számolt be róla, hogy több korosztályban is új szakemberek irányítják a magyar válogatottat. Az U16 tulajdonképpen nem önálló korosztály a rendszerben. Idén az UEFA által szervezett Deve­lopment Tornán vesz részt, a női A-válogatott másodedzője, a győri kötődésű Rácz Zsófia vezetésével.