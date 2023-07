-A jelenlegi időszak alkalmas egy kis levegővételre, a jövő megalapozására, valamint felkészüléni a nemsokára kezdődő versenyszezonra – vág a közepébe az 52 éves szakvezető. – Jelenleg negyvenen tartoznak a közösségünkhöz, ezt reálisan számolva hetvenre akarjuk emelni. Nagyjából húszra tehető a kötelek közé engedhető versenyzőink száma, hat felnőttel rendelkezünk, az ifjúsági korúak mellett a többséget a szorítói meccseket illetőn még tapasztalatlan serdülők alkotják. Ami érdekes lehet a boksz iránt érdeklődőknek, hogy erősebb a női szakágunk. Polgárjogot nyert a női ökölvívás, adott az edzéslehetőség nálunk is a hölgyek részére, és örömünkre szolgál, hogy élnek vele, szorgalmasak.

-Tudnak-e építeni az ökölvívás gazdag városi hagyományaira?

-Számunkra is fontosak, törekszünk is az ápolásukra, de tudomásul kell venni, hogy a régi világ módszerei már nem nagyon alkalmazhatók. Ennek jegyében tervezünk újra csapatbajnoki összecsapásokat, természetesen a sportág rajongóinak szurkolása mellett, visszahozva a csapatversenyek utánozhatatlan hangulatát. Az első ilyen egy bécsi klub elleni mérkőzés lesz az Olimpiai Sportparkban, szeptemberben, hét súlycsoportban, túlnyomórészt férfiak küzdelmeivel. Jön a szeptemberi iskolakezdés, amely mindig fokozza a sportolás iránti érdeklődést, és itt kell megemlítenem, hogy a női vonal erősödése mellett a roma gyerekek jelentkezési kedve sajnálatosan messze elmarad a korábbi évtizedekétől. Ellenben jó hír, hogy a peremkerületekből és a környező falvakból is érkezik utánpótlás. Két helyszínen is tudunk gyakorolni, három edző és egy erőnléti edző irányításával.

-Milyen a kapcsolat a GYAC-cal?

-Szó sincs púderről, amikor kijelentem, hogy a klub új vezetése biztosított bennünket a támogatásártól. Átbeszéltük a jövő feladatait, rövid- és hosszú távra lebontva. Az előbbit illetően célunk, hogy a százhúsz hazai klub között elért tizenhetedik helyezésen javítsunk, kerüljünk be a legjobb tíz közé. Szeretnénk minden korosztályban hazai szinten élversenyzőket nevelni, az Ukrajnából hozzánk került magyar bajnok és válogatott Gerzsenyi István, a lányoknál a korosztályos hazai legjobb, Varga Boglárka utódait rövid időn belül megtalálni. A távolabbi cél a sportág nemzetközi várkeringésében is megjelenni, mindkét nemet és a korcsoportokat is figyelembe véve, és ebben már ott van az esetleges olimpiai szereplése kiharcolása.

-Az elmúlt időszak nehézségeit tekintve nem túl merészek a tervek?

-Tény, a boksz férfias, és nem egyszerű sportág, benne rengeteg érzelmi elemmel. Tisztában vagyunk a régi bokszolói igazsággal is, hogy mindig a ringen kívül kapott pofonok a nagyobbak. De most kitűztünk célokat, elindultuk egy úton, amit a megvalósítás útjának nevezünk. Alkotó tagjai vagyunk egy nagyobb klubközösségnek, túl egy generációs váltáson. Maximálisan szem előtt tartjuk, hogy a képzéshez létszám kell, a tehetséghez pedig kemény munka és persze, példaképek, s ezek nálunk nem hiányoznak. Ha meglesz a szükséges anyagi háttér, akkor a motivált szakmai vezetés képes egy magasabb szintű versenyzői közeg megteremtésére – indokolta Nagy Zoltán a jövőt illető optimizmusát.