Zsúfolásig telt csütörtökön este a levéli kultúrház: négynapos rendezvénysorozat nyitányaként mutatták be A levéli sport 100 éve című könyvet, melyben sok-sok helybeli is szerepel. A jó hangulathoz a helyi nyugdíjas egyesület táncosai is hozzájárultak produkcióikkal.

– 100 év. Vagy, ha jól megnézzük, inkább 110, mert 1913-ban a lövészklub megalakulásával kezdett kibontakozni a sportélet Levélen. Majdnem két emberöltő – kezdte köszöntőjét Babai Dezső, a Levél Községi Sportegyesület elnöke. Mint elmondta, kezdetekben csak a lövészklub működött egyesületi keretek között, ám a település létszámának gyarapodásával más igények is előtérbe kerültek.