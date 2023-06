Az U18-as korosztály 100 százalékos teljesítménnyel, mind 200, mind 2000 méteren első helyen végzett. A legénység tagjai: Abos Gergő, Bártfai Máté, Fürh Ábel, Gál Áron, Jámbor Vilmos, Major Gergő, Osztronkovics Máté, Schwartz Dominik, Szücs Ádám, Várkonyi Noel, Vincze Eszter.

A premier női korosztály szintén hibátlanul, minden kategóriában aranyérmes lett. A csapat tagjai: Abos Réka, Bertalan Laura, Bilstein Barbara, Bucsi Blanka, Dankó Réka, Fazekas Kitti, Káli Rebeka László, Gabriella, Móricz Flóra, Nagy Vivien, Szőke Fanni, Schiewert Nelli Johanna, Soós Sára, Tóth Laura.

A premier férfi csapat 200-on első, míg 2000 méteren második helyen végzett. A legénység tagjai: Abos Réka (dob), Bertalan Laura (kormányos), Fekete János, Fodor Bálint, Gyebnár Gyula, Kovács Patrik, Kozma tamás, Neubauer Péter, Sóti Richárd, Süli Barnabás, Szitás Attila, Turóczi Szabolcs, Vingler Márk.

A senior A csapat az open kategóriában 2000 méteres távon érkezett be a harmadik helyen, így téve teljessé minden korosztály sikerét. A legénység tagjai: Csete Zoltán, Csollány Zsolt, Dr. Bakó Péter, Élő Zsolt, Élő Katalin (dob), Katona István, Mester Zoltán, Otoltics Attila, Róth Ernő, Tóth András, Tóth András, Tóth Lívia (kormány)

A klub erejét mutatja, hogy mindegyik korosztály legénysége kvalifikálta magát a Ravennában rendezendő sárkányhajó klub Európa-bajnokságra.

Az egyesület életében szervezeti változások is történetek. A versenyt megelőző héten a 25 éves múltra visszatekintő klub tagsága új vezetést választott. Az új elnök Turóczi Szabolcs lett. Az elnökségi tagok személye is részben megújult. Sziklenka László és Horváth Alex tovább folytatja munkáját, illetve új tagokkal is bővült a testület Schiewert Nelli Johanna és Ficzeréné Karikás Szilvia személyében.

Turóczi Szabolcs a magyar bajnokság után hangsúlyozta: egyszerre szeretné megőrizni az egyesület patináját úgy, hogy az a kor kihívásainak is meg tudjon felelni. Programjában kiemelte, tágítani szeretné a klub lehetőségeit. Mindehhez meg kell teremteni a klub gazdasági stabilitását, a szakosztályok közötti átjárhatóságot és újra ki kell építeni a győri sárkányhajó egyesületek között a kommunikációs csatornákat.

Fotók: Dankó Réka