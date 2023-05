A Sopron KC 96–84-re verte a Kecskemétet, így a párharcban 1–0-ra vezet.

A találkozót követően Kosztasz Flevarakisz így nyilatkozott: – Nagy nap volt ez számomra, hiszen négy év után ez volt az utolsó mérkőzésem Sopronban. Nagyszerű meccs azokkal a srácokkal, akik még itt vannak, mindent megtettek. Úgy gondolom, ennek a csapatnak a legnagyobb sikere az, hogy fenn akartuk tartani ezt a győztes mentalitást, ezt a küzdőszellemet, nem számít, ki hiányzik, ki sérült, vagy ki beteg. A srácok ismét nagy győzelmet értek el. Nekem ez a negyedik év hatalmas élmény volt. Nem könnyű egy külföldi edzőnek négy évet eltölteni egy idegen országban, de nagyon boldog vagyok, hogy ezekkel a játékosokkal dolgozhattam. Takács Norbert és Supola Zoltán volt az a két játékos, aki mind a négy évben itt volt, utánuk jött Sitku Márton és a többiek. Senkit nem szeretnék kihagyni, minden játékossal, aki ezalatt a négy év alatt Sopronban játszott, jó kapcsolatunk volt, és jól tudtunk együtt dolgozni. A menedzsment, Pojbics Szabolcs és a többiek mindent megtettek, hogy kihozzák a maximumot a csapatból. A közös munka nagyon jó volt, megértéssel és vitákkal, de ennek így is kell lennie. Szabolcs nagyon jó munkát végzett. Természetesen szeretnék köszönetet mondani a stábnak is, Bors Miklósnak, aki az elmúlt négy évben nagyszerűen dolgozott, mindenben segíteni próbált, amiben csak tudott. Sterbenz László szintén mellettünk volt, amikor szükségünk volt rá, és az erőnléti edzők is, nem csak Luka az idei évben, hanem Edina és Szabi is, valamint Norbi és Csaba, a fizikoterapeutáink. Ricsiről sem feledkezhetünk meg, aki tavaly óta nincs köztünk. Számomra ezek az emberek jelentették a családot, valamint ti, Gyula és Kati, az emberek, akik odakint dolgoznak, Miklós, a sofőr, és a többi sofőrünk, mindenki fontos ennek a közösségnek. Még Tibi és Pici is, akik a portán dolgoznak. Együtt dolgoztak velünk, jöttek, és kinyitották nekünk a csarnokot, amikor edzésünk volt, pedig haza kellett volna menniük, és Gyuri is, aki már szintén elhunyt. Senkit nem fogok elfelejteni, higgyék el nekem. Senkit, aki itt volt, és segítette a csapatot, így a várost sem, akik a városházán dolgoznak, és mindent megtettek, hogy segítsenek nekünk, mint a polgármester és az alpolgármester. Sosem fogom elfelejteni a szurkolókat sem, ami itt az utolsó mérkőzés után történt, arra örökké emlékezni fogok. Rengeteg szeretetet kaptam az egész várostól, a játékosoktól, a stábtól és a szurkolóktól, ha lehetne, egyesével mindenkinek megköszönném a támogatásukat a jó és a rossz pillanatokban is. Büszke vagyok arra, amit ez a csapat tett, az utóbbi két évben negyedik és ötödik helyezést értünk el az alapszakaszban, szerintem ez a csapat képes lehet arra, hogy elérje a következő célt, és bejusson a legjobb négy közé. Most jött el az ideje, hogy ez sikerüljön. Még egyszer köszönök mindent mindenkinek, és a legjobbakat kívánom minden játékosnak, mert bármit is teszünk ezután, mindig közel leszek hozzájuk, bármit is kérnek tőlem, segíteni fogom őket. Köszönöm mindenkinek!

Az érzelmes búcsú videón is megtekinthető.