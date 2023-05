„Vedi Napoli e poi muori”, azaz „Nápolyt látni és meghalni…” – tartja a mondás. Az idézet eredetileg arra utal, ha Nápolyt láttad, már nyugodtan meghallhatsz, hiszen láttál mindent, amit az életben látni érdemes. De ezekben a napokban arról is meggyőződhetsz, hogy Nápoly kékbe borult, a város és az egész Campania régió a scudetto, vagyis a bajnoki jelvény őrületében él. A Nap városában 33 éve vártak a nagy pillanatra. Spalletti mester fiai ugyan csak az elmúlt hét csütörtökén Udinében tették fel az i-re a pontot, de a szurkolók jóval korábban megelőlegezték kedvenceiknek a Serie A bajnoka címet. Tehették, mert Osimhenék tizenegy meccsel a bajnokság vége előtt már 19 pontos előnyt szereztek az őket követő Lazio előtt. A szakértők a milánói gárdák és a Juventus versenyfutását várták, és biztosra vették, hogy a tavalyihoz hasonlóan az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa, ám alaposan melléfogtak.

Futball-láz Nápolyban.

Nápolyban a scudettoláz március eleje óta tart, amikor a szurkolók felgirlandozták a várost. Nápoly valamennyi kerületében „Napoli campione in Italia”, „Saluta il Napoli” feliratú drapériák hirdetik, hogy a scudetto újra délre került. A kávézók és cukrászdák ajtajában életnagyságban kék papírból Osimhen, Di Lorenzo és Olivera köszönti a vendéget. Az épületek falai között kék-fehér műanyag szalagokat lenget a szél, a lakóházak és a szállodák erkélyein lepedő nagyságú „Forza Napoli” feliratú zászlók feszítenek, a gyerekek kék mezben járnak iskolába. Az opera épülete sem úszta meg, a falán is kék transzparens hirdeti a nápolyiak diadalát. A lakóházak oldalát pedig Maradona egész alakos falfestménye díszíti. Azt mondják, a nápolyiak szabadságvágya az ő alakjában testesül meg. Az isteni Diegót örökre szívükbe zárták, 1987-ben és 1990-ben az ő vezérletével hódította el a scudettót a csapat. Az utcai árusoknál most előkerültek és gyorsan fogynak a fényképével díszített kék pólók, de kelendőek a zászlók és a sálak is. Utóbbiból a belváros korzóján öt euróért magam is begyűjtök egyet és az utca népével együtt ünnepelek.

A nápolyiak biztosak benne, hogy másnap, a Salernitana elleni hazai mérkőzés után hivatalosan is bajnok lesz a Napoli. Erre készült a viminálé, a rendőrség, a prefektus, a polgármester és a klub elnöke is, akik az ultrákkal előre egyeztettek. Lezárta a városba vezető utakat is a forgalom elől a rendőrség, a Piazza del Plebiscitón pedig hatalmas színpadot állítottak, ahová a meccs után a Napoli hőseit várták.

Ám az élet nagy rendező. A vasárnapra áttett találkozón 55 ezer néző biztatása mellett Olivera góljával a 84. percig győztesnek tűnt a csapat, a vendégek gólvadásza, Dia azonban áthúzta a hazaiak számítását. Hiába győzött az Inter a Lazio ellen, a döntetlen kevés volt ahhoz, hogy a nápolyiak végérvényesen is magukénak tudhassák a scudettót. Elmaradt hát a múlt vasárnap estére álmodott bajnokavatás, vele együtt a Vezúvról tervezett tűzijáték is.

Még négy napot kellett aludniuk a nápolyiaknak, hogy Udinében megsüvegelhessék kedvenceiket. Az újabb döntetlennel már hivatalosan is a Napoli a bajnok. A pályára özönlő szurkolók közül többen a játékosok szereléseire pályáztak, de volt, aki az udinei gyepszőnyegből tépett ki emlékül néhány gyeptéglát.

A nagy hármas elbukott, a Juve–Inter–Milan háromszögből 22 esztendő után került ki a scudetto és 33 évet követően jutott vissza délre. Aurelio De Laurentiis, a Napoli elnöke büszkén állítja, hogy eddig 83 millió Napoli-szurkolót regisztráltak a világban, és a klub népszerűsége tovább nőtt. A féktelen ünneplést beárnyékolta, hogy több mint kétszázan megsérültek, és a Corso Garibaldi környékén lövések dördültek, négy fiút találtak el a golyók, egyikük a kórházban belehalt sérüléseibe. Az áldozat egy elítélt maffiafőnök fia, minden jel arra utal, hogy leszámolás történt, amit a tettes az utcai fieszta idejére időzített.

Nápolyban az örömünnep azóta is folytatódik.