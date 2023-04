Alföldi Zoltán egészen gyermekkora óta részese az evezés világának; az általános iskolában kezdett el edzésekre járni, és barátai javaslatára végleg ezt a sportot választotta. A döntés sikeres volt, hiszen a mai napig az evezés az élete, ugyanakkor sportolói pályafutását nehéz pillanatok is kísérték. Húszéves korában súlyos betegség szakította meg karrierjét, melynek következtében egy évig nem sportolhatott. Ez sem tántorította el ugyanakkor céljaitól, hiszen sportpályafutását így is többszörös felnőtt bajnokként zárta, és kitartásának köszönhetően sikeres edző vált belőle.

„Rengeteg munka kell hozzá, és még az általunk felkészített sportolóénál is nagyobb motivációval kell rendelkeznünk” – magyarázta Alföldi Zoltán, aki elárulta, hogy mivel az evezés egyéni teljesítményre épülő sportág, így mindig alkalmazkodni kell az adott sportolóhoz. Mindenkiből másképp lehet kihozni a maximumot, ennek megtalálása a kulcsmomentum.

A Győri Atlétikai Club (GYAC) és Alföldi Zoltán elszánt munkájának 2022-ben is meglett a gyümölcse, hiszen a tavalyi az egyik legkiemelkedőbb és legeredményesebb évük volt. A szeptemberben megrendezett isztambuli egyetemi Európa-bajnokságon négy ezüst- és egy bronzéremmel, az U23-as Európa-bajnokságon pedig egy ezüstéremmel gazdagodtak a klub sportolói. A GYAC evezősszakosztályának kötelékébe számos széchenyis hallgató tartozik, akik szintén tagjai voltak az elmúlt esztendő sikereinek. Az U23-as világbajnokságon Fehérvári Eszter tagja volt a végül döntőbe jutó csapatnak, Szabó Bence pedig a müncheni multisport Európa-bajnokságon a magyar delegáció első érmét szerezte. A račicei evezős-világbajnokságon is folytatódott a sikertörténet, ahol Szabó Bencével elérték a klub eddigi legjobb eredményét, egy felnőtt világbajnoki ezüstérmet.

„Ez eddig soha nem fordult elő Győrben” – tette hozzá Alföldi Zoltán, aki áldozatos munkával járult hozzá a sikerekhez.

A fejlődés folyamatos a klubon belül, amit alátámasztanak a sikerek a versenyeken, és a tény, hogy a szakosztály minden versenykategóriában, mindkét nemben és minden versenyosztályban kinevelt válogatott vagy válogatottsághoz közel álló sportolókat.

„Ez egy hosszú távon felépített rendszer, amelyhez ha valaki csatlakozik, és végigcsinálja a szükségesen teljesítendő stációkat, válogatott pozícióba kerülhet” – árulta el a tréner. Mint mondta, jelenleg évente több Európa-és világbajnoki döntős csapatot készítenek fel, amire korábban ritkán volt példa.

A versenyekre való felkészülést a Széchenyi István Egyetem is nagymértékben támogatja, kiemelt figyelemmel követve a nemzetközi eredményeket elért hallgatók útját, akik így tanulmányaik mellett ígéretes sportpályafutásukra is tudnak koncentrálni. A sportolók ösztöndíjakat nyerhetnek el, az intézmény megfelelő felszerelést is biztosít hallgatói számára. A testnevelési kurzusok közé az evezés választható sportágként került be, és rendkívüli népszerűségnek örvend. A jelentkezőket először az ergométeres evezéssel ismertetik meg, majd igény és felkészültség alapján tanmedencében, illetve olimpiai szintű evezős hajóban tanítják evezni a közeli Mosoni-Dunán. A kurzus hatására egyre többen döntenek úgy, hogy szabadidejükben tovább folytatják az evezést.

Alföldi Zoltán köszönetet mondott dr. Gyömörei Tamásnak, az egyetem Sport- és Rekreációs Központja vezetőjének az evezés egyetemi népszerűsítéséért és testnevelési tárgyként való bevezetéséért, Papp Oszkárnak, a GYAC elnökének és Gasztonyi Lászlónak, a Vill-Korr Hungária ügyvezető igazgatójának pedig a kitartó támogatásért, hiszen nélkülük a nagyszerű eredmények sem születhettek volna meg.

És hogy mit hoz a jövő? Idén lesz a 2024-es párizsi nyári olimpiára történő kvalifikáció első fordulója, amelynek folytatásaként jövő áprilisban Szeged ad otthont az evezős Európa-bajnokságnak, ami egyben olimpiai kvalifikációs verseny is lesz.

A Győri Atlétikai Club célja, hogy valamelyik sportolója szerezze meg az olimpiai kvalifikációs helyek egyikét.

Ez újabb fantasztikus elismerés lenne Alföldi Zoltán számára is, aki jelenleg PhD-tanulmányait folytatja, kutatási tervekkel rendelkezik, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az Amerikai Olimpiai Bizottság közös képzésén vesz részt szeptemberben.