Érd-Motherson-Mosonmagyaróvár 25-39 (12-19)

NB I. bajnoki mérkőzés 22. forduló - Érd, Érd Aréna, 250 néző

Vezette: Dáné Rita - Marton Zsófia

Érd: Hadfi 1 - Dávid-Azari 3 (1), ÁBRAHÁM 5, Kiss D. Zs. 2, Csiszár-Szekeres 1, Gerháth K. 1, Fekete B. 4. Csere: Horváth-Csapó K. (kapus), Gerencsér, Csáki Zs. 1, SZTANKOVICS R. 6 (1), Horváth D., Puskás, Hárfra L., Csáki L 1. Paróczy. Edző: Simics Judit

Mosonmagyaróvár: Szemerey - Sztankovics K. 3, Lancz, TÓTH G. 2, PÁSZTOR 8, TÓTH E. 6 (3), STRANIGG ZS. 8 (3). Csere: Mistina (kapus), ALBEK 6, IVANCOK 1, Tóth N. 1, Faragó, Csire, Kovács P. 4. Edző: Gyurka János

Kiállítások: 8 perc (piros lap: Gerháth K. 25. perc), ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 7/6

Nyilatkozatok

Gyurka János: - Nem kezdtük jól ezt a mérkőzést, elsősorban a védekezésben voltak gondjaink, a nagyon motiváltan kezdő hazai csapat ellen. Gratulálni is szeretnék Simics Juditnak, hogy ilyen jól felkészítette a csapatát, megnehezítve a sohasem könnyű úgynevezett kötelező győzelmet. Szerencsére nálunk azonban voltak olyanok, akik kiváló egyéni teljesítményt nyújtottak, diktálták a tempónkat, amit később már nem tudott tartani az Érd. A védekezésben és támadásban is remeklő Pásztor Noémit és nagyon eredményesen pályára lépő Albek Annát ezért feltétlenül ki szeretném emelni. Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, mert javítani kell még a játékunkon a hátralévő nagyon fontos mérkőzéseinken.

Simics Judit: - Jól esnek az ellenfelünk dicsérő szavai, de én természetesen nem vagyok, nem lehetek elégedett. Nagyon jó lenne végre már egy olyan mérkőzést játszani, amelyen a küzdelem, az eredményességgel is párosul. Az látszik, hogy jelenleg nincs két olyan sorunk, amely képes azonos teljesítményre, komoly hátrányba kerülünk, ha cserélnünk kell. Nem szoktam a játékvezetéssel foglalkozni és ez nem is befolyásolta az eredményt, de a játékvezetők szemlélete is minket sújtott ma. Igazán csak a kapusunk teljesítményének örülök, mert Hadfi Gréta a sok kapott gól ellenére kiválóan védett.

Beszámoló a mérkőzésről

Egy teljes szektort töltöttek meg a mosonmagyaróvári szurkolók, így gyakorlatilag szinte hazai pályán játszhatott a kék mezes Motherson-Mosonmagyaróvár. Gyurka János kezdőcsapata megegyezett azzal, amely az előző fordulóban Kisvárdán is elkezdte a találkozót.

Tapogatozó játék jellemezte az első tíz percet, ismerkedtek, felmérték egymást a felek, így a döntetlen körüli részeredmények reális képet mutattak. Ebben az időszakban nagyon szervezetten védekezett a hazai gárda, így nehezen tudtak igaz helyzetbe kerülni az MKC kézilabdázói. Negyedóra elteltével időt kért Gyurka János, aki ezt követően Albek Annát, majd Ines Ivancokot és Tóth Nikolettet is pályára küldte. A változtatások fordulatot is hoztak az eredményben, hiszen Pásztor Noémi negyedik góljával először tudott két góllal vezetni az MKC.

Simics Judit is élt a játékmegszakítás lehetőségével, cserélt a belső posztokon, de elsősorban támadásban megtorpant a hazai együttes. Hosszú percekig gólképtelen maradt az Érd, amiben persze jelentős szerepe volt annak, hogy sokkal keményebbé vált a mosonmagyaróvári csapat védekezése. A labdaszerzések utáni lehetőségeket, a hétmétereseket pedig jól használta ki az MKC, így az első játékrész végére hétgólos, tehát jelentős előnyt tudott kialakítani.

Tanulságos első félidőt láttunk, ami egyértelműen bebizonyította, hogy az előzetes esélyekből valóban nem szabad kiindulni. Most is alaposan meg kellett dolgozni a Motherson-Mosonmagyaróvár csapatának a meglepően bátran, lendületesen kezdő Érd ellen.

A második játékrész első tíz perce nagyon nyílt játékot hozott, az Érd ismét „minden mindegy” alapon kézilabdázott, az MKC pedig élvezet a támadójátékot. Így az eredmény tekintetében nem történt változás, sőt az 53. percben már tízzel vezetett a Motherson-Mosonmagyaróvár.

A mérkőzés tehát gyakorlatilag eldőlt, a hátralévő időben csak az maradt a kérdés, hogy a csapatok mire használják fel majd az időt. Az MKC nyugodtan játszhatott, tulajdonképpen igazi mérkőzés helyzetben gyakorolhatta a védekezést és a támadást. Az élvonali tagságának meghosszabbításában bízó Érd pedig tovább építhette a sok fiatalból álló csapatát.

Ennek megfelelő mederben zajlott tovább a találkozó, láttunk is szép megoldásokat, gólokat, de ebben a periódusban már nyomasztó MKC fölényt.

Nem indult könnyen a Mothreson-Mosonmagyaróvár számára ez a találkozó, de szépen lassan teljesen felőrölte az ellenfelét a vendégcsapat. Sikerült újabb két pontot szerezni, teljesíteni a kötelező feladatot, ami soha nem könnyű. A Motherson-Mosonmagyaróvár azonban ezt most nagyon profi módon valósította meg.