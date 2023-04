Április 8-án, szombaton indul Törökországba, a 11-én kezdődő Európa-bajnokságra a magyar férfi felnőtt tornászválogatott, a csapatot Mészáros Krisztofer, Molnár Botond, Kiss Balázs, Bátori Szabolcs és Balázs Krisztián alkotja, az egyéni induló pedig Vecsernyés Dávid. Mészáros és Molnár a Győri AC versenyzői.

A versenykiírás szerint ezen az Európa-bajnokságon egyéni összetett, csapat és szerenkénti győzteseket is hirdetnek majd. A selejtező 5-4-3-as rendszerben zajlik, vagyis a csapatot öt fő alkothatja, négy tornász mehet fel egy-egy szerre, ahol a legjobb három eredményt veszik figyelembe a végelszámolásnál. A Mészáros Krisztofer, Molnár Botond, Kiss Balázs, Bátori Szabolcs és Balázs Krisztián összeállítású együttest az április 11-i selejtezőben a 3. csoportba sorsolták, Mészárosék nyújtón kezdenek, a csapat helyezése már ezen a napon kiderül. A kontinensviadalról lehet kijutni az őszi antwerpeni világbajnokságra is, ahol olimpiai kvótát lehet szerezni.

Azon nemzetek, amelyek felnőtt együttessel szerepelnek, lehetőséget kaptak szerspecialista indítására is, aki legfeljebb 3 szeren lehet érdekelt, de eredménye nem számít bele a csapatéba. A magyarok esetében ez a tornász Vecsernyés Dávid, aki a tervek szerint lólengésen és nyújtón mutatkozik be.

A kvalifikációs nap alapján az egyéni összetett fináléba a legjobb 24 versenyző kerülhet be, nemzetenként legfeljebb két tornász, és három tartalékpozíciót osztanak ki. A szerenkénti döntőkbe a legjobb nyolc tornász juthat be, ugyanazon elvek alapján, mint az egyéni összetettben (nemzetenként maximum két induló, három tartalék).

Kovács István, szövetségi kapitány: A csapattal mindenképpen az a célkitűzésünk, hogy bekerüljünk a legjobb 10-be, ez ugyanis azt jelenti, hogy kvalifikálódni tudunk az őszi olimpiai kvótaszerző világbajnokságra. Az európai kontinensnek 13 helye van a világbajnokságon, de a tavalyi vb-ről már 3 európai nemzet bejutott, ezért számolunk ezzel a célkitűzéssel. Közel két hete Tatán készülünk, folyamatosan imitáljuk a versenyszituációt, szólítások vannak. Pénteken délelőtt még edzünk egyet Tatán, és szombaton irány az Európa-bajnokság. Mint ismeretes, két alapemberünk, Kardos Botond és Tomcsányi Benedek sérülés miatt hiányzik, úgy érzem, ez mentálisan kicsit megviseli a csapatot, de ennek ellenére hibátlan gyakorlatokkal teljesen reális a célkitűzésünk, nem lehet probléma. Mészáros Krisztofer is jó formában van, egyéni összetettben is jó eredményre számítunk tőle, talajon pedig Eb-ezüstérmesként okozhat meglepetést.