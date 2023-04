Egy rangadónak mindig is megvolt a varázsa, teljesen mindegy, hogy milyen osztályban játszottak a csapatok és hogy hol álltak éppen a tabellán. Sopronban is nagy múltja van a házi derbiknek, az idősebb korosztályokban még élénken élhet egy-egy Sotex–SVSE, SFAC–SVSE vagy Soproni Textil–SVSE mérkőzés emléke.

Külön pikantériája volt a Textil–Vasút párharcoknak, mivel két testvér játszott egymás ellen. Sziklai „Duci” a Textil kapujában, míg Sift „Tutu” az SVSE védelmében jeleskedett. Külön élmény volt, amikor egy szögletrúgás után találkozott is a pályán a két testvér. A játéktéren ellenfelek, azon kívül ideális testvérek voltak.

A híres várkerületi hírlapbolt előtti tér volt minden hétfőn a szurkolók kedvenc helye, itt volt az úgynevezett focibörze. Többször előfordult, hogy hol a Textil, hol pedig a Vasút gárdája esett ki az adott bajnokságból, a másik szurkolótábor pedig a híres börzén hétfőn „kis fekete koporsókkal” hergelte a kiesett csapat drukkereit.

Az emlékeket lehetne még sorolni, de a lényeg, hogy napjainkban sincs másképp, mint a „hőskorban” volt.

Mivel a meteorológia jó időt jósol hétvégére, valószínű, szépszámú szurkolótábor fogja – remélhetőleg sportszerűen – buzdítani kedvenc csapatát a házi rangadón.

Ki mit vár a vasárnapi derbitől?

Bausz Róbert, a Matáv volt NB I-es csatára:– Mindig nagy hangulata van egy-egy rangadónak, a mi esetünkben sem volt másképp az SLC–Matáv derbik esetében. A pályán ellenfelek voltunk, de nem ellenségek, és az esetleges sértődéseket nem volt szabad kivinni a játéktérre. Külön élmény volt, amikor az unokatestvérem ellen játszottam, ő az SLC-ben, én a Matávban futballoztam. Vigyáztunk, hogy komolyabb sérülést ne okozzunk egymásnak – a mai játékosoknak is ezt üzenem. Egy városban éltünk, a mérkőzés előtt és után barátok voltunk.

Drázsnyák István, az SVSE hűséges legendája:

– Mindig presztízskérdést csináltunk a rangadókból, elsősorban magunknak, majd a szurkolóinknak is akartunk bizonyítani. Kemények voltunk a sportszerűség határán belül, hiszen tudtuk, mindenkit egészségesen várt haza a családja. A sportszerűség lebegjen a mai játékosok szeme előtt is.

Németh Szabolcs, az SVSE korábbi edzője:

– A házi rangadó mindig más, mint egy sima bajnoki mérkőzés. Mindenki motiváltabb: játékos, edző, szurkoló egyaránt. A tűz az lobogjon vasárnap is, legyen nagy küzdelem, szép gólok és persze sérülésmentes játék. A jó nézőtéri hangulat szerintem adott lesz.

Pojbics Szabolcs, az SKC ügyvezetője:

– Örömteli, hogy Sopronban ismét van foci, így színesebb a sportpaletta. Ráadásul egy osztályban játszanak, s most hétvégén egymás ellen. Ez a kiemelt várakozás különös színezetet ad a rangadóknak, mivel mind a két fél meg szeretné mutatni, ki a legény a gáton.