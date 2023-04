A playoffban már biztos, hogy ott lesz az SKC, és ha ma Nyíregyházán nyer, az 5. helyről kezdi a rájátszást – ellenkező esetben a gárda helyezése a többi mérkőzés eredményétől függ.

A soproni együttes már péntek délután elindult a távoli találkozó helyszínére. Még az utazás előtt a csapat szakvezetője, Kosztasz Flevarakisz azt fejtegette, hogy természetesen ő és a csapat egyaránt tisztában van a mérkőzés fontosságával: "Nagyon fontos mérkőzés előtt állunk, amely kapcsán az egyik legfontosabb dolog, hogy ne foglalkozzunk azzal, hol és hogy áll az ellenfél a bajnokságban. Alaposan felkészültünk a Nyíregyháza játékából, amelyet már csak azért is tilos lebecsülni, mert náluk játszik a bajnokság legeredményesebb játékosa, Perry, Piripas személyében pedig nagyon veszélyes, jól triplázó bedobóval is rendelkeznek. A közelmúltban igazoltak két dinamikus, erős, magas középjátékost. Több mérkőzésüket is csak kis különbséggel veszítették el, tehát a győzelemhez az első pillanattól az utolsóig tartó teljes koncentrációra lesz szükség. Szeretnénk tovább haladni azon a megkezdett úton, amely a jelek szerint jó irány a csapat számára. Saját játékunkat játszva ismét próbáljuk a tőlünk telhető legjobb teljesítményt nyújtani."