DKKA-Mosonmagyaróvár

A Gyurka János irányította Mosonmagyaróvárnak most egy kicsivel több ideje jutott a felkészülésre és szerencsére a válogatottakból is sérülés nélkül tértek vissza a játékosok. Mihály Petra térdproblémája esetében azonban elkerülhetetlen a műtét, így a szélső továbbra sem áll a csapat rendelkezésére. Az MKC és a Dunaújváros a közelmúltban többször találkozott egymással, az utolsó mérkőzések mosonmagyaróvári sikereket hoztak, ahogy a mostani bajnokság tavalyi szakaszában lejátszott találkozó is.