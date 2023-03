"Nagyon örültünk, amikor meghallottuk, hogy lesz ez a verseny, én még nem láttam itt ilyen rendezvényt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Szeretnék magamnak és a nézőknek is bizonyítani" – mondta.

A versenyzői és a rendezői oldalt egyaránt erősíti Czézinger Kristóf, aki Lada VFTS-sel versenyez, emellett a TRP Hungary rendezvényszervező munkatársa is. Szakmai feladatai miatt a Győr Rally alkalmával átadja a volánt édesapjának, aki előfutóként hajt majd a pályára, de rendezőként szintén kijut majd neki az adrenalinból.

"Volt egy merész gondolatom, hogy legyen a szülővárosomban és környékén egy verseny, helyi ismerősökkel ezt már régen terveztük, és ez szerencsére nyitott fülekre talált, ezáltal sikerült elhozni az országos rally bajnokság több kategóriáját is. Ahogy a polgármester is szokta mondani, szívügyünk Győr, ezzel én is teljes mértékben egyetértek. Hatalmas élmény, hogy ennek a részese lehetek. Szeptember elején lesz a verseny, de már most gőzerővel dolgozunk, hogy remek futam legyen és minden tervünk meg tudjon valósulni, a versenyzők jó szájízzel térjenek haza, valamint a városlakókat és a rallyszerető nézőket is ki tudjuk szolgálni" – mondta.

Az I. Győr Rally előkészületeiről és a versennyel kapcsolatos lakossági információkról a rendezők további tájékoztatást nyújtanak a helyi médiában, valamint a rallycafe.hu-n.