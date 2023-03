Csanádi Árpád hihetetlen örökséget hagyott hátra, nem véletlen, hogy munkásságát 1983-ban NOB Érdeméremmel ismerték el - mondta Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az egykori labdarúgó, legendás sportvezető és NOB-tag születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett konferencián.

Az MVM Dome-ban rendezett hétfői eseményen beszédet mondott dr. Printz János Károly egyetemi tanár, a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja, a sikátori Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör vezetője is.

A MOB, a Magyar Olimpiai Akadémia, a Ferencvárosi Torna Club, a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola, valamint a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör által szervezett rendezvényen megjelent Csanádi Árpád özvegye, Katalin asszony és Árpád fia, valamint olimpiai bajnokok, a Nemzet Sportolói, többek között Rejtő Ildikó, Sákovicsné Dömölky Lídia, Kamuti Jenő és Martinek János.

Gyulay Zsolt felidézte Csanádi Árpád életútját, kiemelve, hogy a sportdiplomatát betegágyánál meglátogatta Juan Antonio Samaranch NOB-elnök, aki a temetésére is Magyarországra utazott 1983-ban.

"Én is Csanádi Árpád öröksége vagyok" - folytatta a gondolatmenetet Schmitt Pál olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a Nemzet Sportolója, majd hozzátette, "halála előtt elintézte, hogy én legyek az utóda, a szobájába is beköltöztem. Érdekes, hogy ő is 41 évesen jutott be a NOB-ba és én is. Hálás vagyok, hogy átvehettem az örökségét, nagy felelősséget kaptam tőle. Minden évben látogatom a sírját, és tudom, hogy figyel ránk, drukkol nekünk" - tette hozzá.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke is személyes élményeit elevenítette fel. Az első és legfontosabb közös pontnak nevezte, hogy mindketten imádták-imádják a Ferencvárost. Mint mondta, jól ismerte a Csanádi családot, az unoka, Zsófia pedig a klub munkatársa.

"Alázatosan végezte a munkáját, a Fradi focistájaként a pályán minden passza tűpontos volt. Ha egy mondatban összegezném pályafutását, életfilozófiáját, azt mondanám: Ne mi legyünk hangosak, hanem a sikereink!" - mondta az FTC elnöke.

Aján Tamás volt MOB-főtitkár, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség volt elnöke Csanádi Árpád sportdiplomáciai tevékenységéről többek között kiemelte, hogy "a nemzetközi olimpiai mozgalom egyik legismertebb embere volt, olyan előremutató kezdeményezései voltak, melyek hatását ma is érezzük".

A Csanádi Árpád életéről és munkásságáról készült fotóösszeállítás levetítése után előadások hangzottak el a száz éve született sportember tevékenységéről az akkori Testnevelési Főiskolán, szerepéről az Olimpiatörténeti Szemináriumok létrejöttében, illetve a nevét viselő Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskoláról, a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör tevékenységéről, valamint Csanádi Árpád és a labdarúgás kapcsolatáról.