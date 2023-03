A mérkőzés előtt örömmel láttuk a teljes intenzitással melegítő Albek Annát, aki a kilenc góljával, a hatodik fordulóban lejátszott székesfehérvári találkozón az MKC egyik legjobbja volt. Így már csak Mihály Petra hiányzott az MKC keretéből és sérülés miatt, egy kézilabdázót, az átlövő Besszer Borbálát nélkülözte az Alba FKC csapata is.

Nemzetközi sorral kezdett az Alba, a horvát Pijevic és Zrnic, az ukrán Smbatian és a szerb

Stosic is kezdőben kapott helyet, támadásban pedig érkezett a japán Ohyama. A vendégek jobban is kezdték a találkozót, így Gyurka János már az ötödik perc végén időt kért. A belső posztokon változtatott a hazai együttes, Albek Anna, Ines Ivancok és Kovács Patrícia érkezett és velük sikerült felzárkózni a villámrajtot vevő Alba FKC mellé.

Tíz perc alatt 13 gól született, ami persze szórakoztató volt a nézőknek, de nem dicsérte a védekezéseket. Az MKC a mérkőzés során először átvette a vezetést, amire azonnal időkérés volt a válasz a másik oldalról. Józsa Krisztián tanácsai azonban kevésbé segítettek, mert a következő szakaszban az MKC gyorsabb, pontosabb volt, amivel sikerült négygólos előnyt kiharcolnia. A hazai csapat lendületes, energikus volt, a védekezése is sokat javult, ellentétben a vendégekkel, akiknek körülményessé, statikussá vált a játéka.

Ekkor nem volt benne a játékban az Alba feltámadása, de elég volt néhány figyelmetlenség és technikai hiba, amit azonnal ki tudtak használni a vendégek. Az első félidő vége tehát inkább az első a játékrész első szakaszára hasonlított, így minimálisra csökkent a Motherson- Mosonmagyaróvár vezetése.

Fordulatos első félidőt láttunk, amelyben mindkét csapatnak volt jobb és rosszabb periódusa. Várható volt tehát, hogy a végén majd az a gárda örülhet, amely stabilizálni tudja a teljesítményét. A hazai csapatban a Mistina - Sztankovics, Albek, Kovács P., Pásztor, Ivancok, Csire hetessel kezdett, amelyhez néhány perc után csatlakozott Tóth Nikolett.

Nagy volt a küzdelem, a harc a pályán, az MKC azonban Ines Ivancok remek átlövésivel tartani tudta az előnyét.

Az is igazolódott azonban, hogy a székesfehérvári csapat is jó formában van, mert nem volt egyszerű leszakítani, megtörni a vendégeket. Újra pályára lépett Lancz Barbora és Tóth Gabriella és zúgott a „mindent bele” a mosonmagyaróvári szurkolóktól. Mindenki abban bízott, hogy az első félidőhöz hasonlóan most is jön egy olyan periódus, amelyben dominálni tud a mosonmagyaróvári csapat. A kapuba visszatérő Szemerey Zsófi három bravúros védéssel segített, de a másik kapus Tea Pijevic is gondoskodott arról, hogy a hajrára is maradjanak izgalmak.

Gyakorlatilag az utolsó tíz percnek is a az állandónak mondható egygólos hazai előnnyel mentek neki a csapatok, így Stranigg Zsófia két magabiztosan értékesített hetese nagyon jól jött. A hajrában rendre lemaradtak a védekezésben a vendégek kézilabdázói, kiállításokot, büntetőket érően avatkoztak játékba, Ez pedig döntőnek bizonyult, mert az MKC növelni tudta az előnyét, az utolsó öt perc előtt. Nem dőlt el még a mérkőzés, de kedvezőbb helyzetbe került a Motherson-Mosonmagyaróvár, amelynek így már az idő is dolgozott.

Ezzel és az előnyével pedig ügyesen is sáfárkodott a hazai együttes, ami nagyon értékes sikert eredményezett egy rendkívül szívós ellenféllel szemben. Nagyon sokat dolgozott a Motherson-Mosonmagyaróvár ezért a győzelemért, ami így igazán szép és értékes.