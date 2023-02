A karambol a biliárd játékok közül talán a legnagyobb ügyességet, tudást igénylő irányzat, mely Magyarországon kevésbé elterjedt. Sopronban Vörös István elnök-tulajdonos - dacolva a nehézségekkel - a nevével fémjelzett Gyár utcai biliárd centerben fáradhatatlanul dolgozik és tartja életben szeretett sportágát.

Szinte szélmalomharcot folytat, mivel a karambol biliárd országosan kevésbé elterjedt és ezért a biliárd szövetségnél is mostohagyerek. A legnépszerűbb a pool és a snooker, ezen a területen sokkal több az eredményes versenyző, nagyobb az érdeklődés, ebből kifolyólag jobbak az anyagi kondíciók, jobban menedzselt. Sopronban természetesen mindegyik biliárddal kapcsolatos versenysportot kipróbálhatják a dákó szerelmesei, de az elnök szíve csücske azért a karambol maradt.

A több, mint három évtized alatt - idén lesz 32 éves az egyesület - generációk nőttek fel, s szerencsére minden korszaknak volt és van kiemelkedő tudású sportolója. Feltörekvő tehetségekből ma sincs hiány. Az utóbbi évek nemzetközileg jegyzett ászai közül kiválóan szerepelt és hozta a jobbnál jobb eredményeket Szolnoki Tamás és Varga Péter. Az utóbbi sportember ma is aktív, egyéniben 2021-ben 1 és 3 falasban országos bajnok, míg tavaly mindkét nemben második helyezést ért el. Ausztriai munkahelye miatt kevés a szabadideje, s azt a keveset is külföldön tölti a bundesligás eisenstadti csapatban. A 2021-22-es szezonban megnyerték az osztrák Bundesligát és jogot szereztek csapatban az Európa-Kupa indulásra. Végtelenül büszke, hogy egy csapatban játszott Dick Jaspers-szal, aki többször nyert egyéni világbajnokságot és világranglista vezető is volt.

Vörös István elnök-tulajdonos szerint valóban látványosabb a pool és a snooker. Ami nagy öröm számára, hogy a leghűségesebb városban egyre többen, különösen a húsz évesek közül, "ráhajtottak" a karambol biliárdra. A jövőben rangos versenyeket terveznek Sopronba minden hónap első vasárnapján.

A sok fiatal tehetség közül kiemelkedik Lukács Boglárka, aki fiatal kora ellenére már rangot vívott ki magának a fiúk között is. A növekvő igény újdonságaként említette az elnök, hogy a nyáron 100 négyzetméterrel bővítik a Gyár utcai biliárd centert.