Az eseményt jó előre felvezető sajtótájékoztatón Dézsi Csaba András, Győr polgármestere elmondta: "Nekem, mint küzdősportban felnőtt embernek nagy megtiszteltetés, hogy ilyen világbajnokságnak adhatunk otthont. Úgy tudom, hasonló esemény még nem volt hazánkban. Annak idején én is jártam Pécsen a Hungária-kupán, néztük a japán válogatott edzéseit, az egyik edzésnaplómat a minap elővettem, és meg is találtam az aláírásaikat, mert gyűjtöttük azokat. A karate nagy hagyományokkal rendelkezik nálunk is, reméljük, lesznek magyar érmesek Győrben. Azért is fogadtuk örömmel ezt a rendezvényt, mert az elmúlt másfél évtizedben komoly sportos infrastruktúra épült Győrben. Most ugyan kicsit nehezebben, döcögősebben mennek a dolgok, de az ilyen rendezvényekre nagy szükség van."

Kancho Nobuaki Kanazawa, a Shotokan Karate-Do International Federation japán elnöke is bizakodóan nyilatkozott: "Nagyon örülök, hogy augusztusban Győrben rendezhetjük meg a világbajnokságot. A szövetségünket 1978-ban alapították, három évente rendezzük meg a vb-t, ez a tizennegyedik lesz a sorban. A világ sokat változott, komoly problémákkal kell szembe nézni az elmúlt években, ezért is bír még nagyobb jelentőséggel ez a világverseny, mely mellett egyidejűleg egy világkongresszust is megrendezünk."