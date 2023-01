Bár hazai pályán a Farád ellen becsúszott egy vereség (1–3), a Fertőd ellen pedig 1–1 lett a végeredmény, a további 13 mérkőzését megnyerte az Osli, idegenben még pontot sem veszített a csapat. A rúgott gólok számát jelentősen befolyásolta a tabella két utolsó helyezettjének rúgott 9, illetve 16 gól, így összességében 71 alkalommal találtak be az ellenfelek hálójába. A góltermésből Böcskei Martin egymaga 17 találattal vette ki a részét.

„Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy minél ütőképesebb csapat legyen Osliban – kezdte értékelését Borsodi Tamás edző, aki így folytatta: – Már a korábbi években is sikerült egy-egy játékost igazolni, akik erősítést jelentettek, de a nyári átigazolási időszak most nagyon jól sikerült. A régiek-újak, idősebbek-fiatalok nagyon jó egységet alkotnak. Mindig is jó társaság, az összetartó közösség volt az, ami jellemezte az osli csapatot és ez volt a legfőbb érvünk, mikor valakit szerettünk volna meggyőz- ni, hogy minket válasszon. És ez az, amit továbbra is szeretnénk fenntartani, hisz ezen a szinten – az eredmény mellett természetesen – a jó hangulat, a kikapcsolódás a legfontosabb.”

Az idény előtt nem volt kimondott cél.

„Ugyan egymás között beszélgettük a bajnokság előtt, hogy az öt új játékossal kiegészülve talán kicsit komolyabb eredményekben is gondolkozhatunk, jó lenne legalább a dobogót elcsípni, de kimondott cél nem volt. Nem volt könnyű az ősz, hisz sok sérülésünk volt, három-négy játékosunk is kiesett hosszabb időre és voltak kisebb sérülések, egyéb hiányzások is. Az új játékosok beilleszkedése érzésem szerint jól és gyorsan sikerült, és igaz, hogy volt egy-két gyengébb meccsünk, de végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva és többször szép, lendületes támadó focit produkálva sikerült az első helyen végezni a problémák ellenére is. Egyénenként nem szeretnék senkit kiemelni, hisz úgy gondolom, csapatként értük el ezt a helyezést. Ezt bizonyítja, hogy mi kaptuk a legkevesebb gólt – ami nekem külön öröm – és négy játékosunknak is tíz gól felett sikerült termelnie ősszel. Természetesen mellettük mások is betaláltak és többen is jó teljesítettek, akik húzóemberekké váltak, és a kevesebbet játszók is hozzátették a magukét a sikerhez. Ami dicséretes, hogy sárga lapok miatt nem kellett kihagynia mérkőzést senkinek és piros lapot sem kaptunk.”

Tavasszal ott folytatnák, ahol ősszel abbahagyták.

Kimondott célok nélkül is nagyszerű őszt zárt Osli futballcsapata.

„Szeretném, ha egy jó felkészülés után sikerülne folytatnunk, amit ősszel elkezdtünk. Fontos, hogy ugyanilyen hozzáállással és motiváltan menjünk ki minden mérkőzésen a pályára, hiszen véleményem szerint nehezebb lesz a tavaszunk. Ha továbbra is fenn tudjuk tartani a koncentrációt, a csapatszellemet, s a jó egyéni teljesítmények is jönnek, a fiatalok pedig tovább fejlődnek, az idősebbek meg a rutinjukkal segítenek, akkor sok örömben lehet részünk a bajnokság hátralévő részében is. Talán előnyt jelenthet számunkra, hogy a tartalékcsapatunk is az élen végzett az ősszel. Mivel messze van még a vége, ezért nem foglalkozunk a hogyan tovább kérdéssel, de azzal tisztában vagyunk, hogy annak is örülni kell, hogy ilyen kis faluban van most két csapat, s ezt nem egyszerű összehozni az utánpótláskorú játékosok hiánya miatt.”