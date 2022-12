Meghitt karácsonyon van túl Priskin Tamás és családja, a hagyományaiknak megfelelően együtt, az otthonukban ünnepeltek.

„Nagyon gyorsan eltelt ez a néhány nap – kezdi az ETO csapatkapitánya. – Alapjában véve nem szeretjük a telet, talán egyedül a karácsony az, ami mindig megszépíti ezt az évszakot. Győrben ünnepeltünk, majd a napokban megyünk le néhány napra a Balatonra, ott búcsúztatjuk az óévet. A nyaralónkban akad tennivaló, így összekötjük a kellemest a hasznossal.”

Karácsony a Priskin családban: Petra, Lia és Tamás.

Szinte egy héttel az ünnep előtt fejeződött be a katari világbajnokság, amelyen a döntőben az argentinok tizenegyesekkel múlták felül a címvédő franciákat.

„Vegyes érzelmekkel néztem a mérkőzéseket – bár mindet nem láttam –, mert a kelleténél több volt a nulla-nullás döntetlen és az egygólos győzelem, a döntő azonban kárpótolt mindenért: semleges nézőként élvezetes, érdekes finálét láttunk – folytatja a támadó.

– Összességében szerintem színvonalas volt a szokatlan időpontban megrendezett vb. Kimondottan nem szurkoltam egyik csapatnak sem, de több is a kedvenceim közé tartozik. Elég sokáig játszottam Angliában, ezért kedvelem az angol válogatottat, de szinte ugyanúgy a brazilt és az argentint is. A játékosok közül nyilván elsőként kell kiemelni Lionel Messi teljesítményét. Már jó tíz éve a csúcson van, de ezzel a világbajnoki címmel tette teljessé a pályafutását. Említhetem a holland Cody Gakpót is, aki remek játékkal és gólokkal hívta fel magára a figyelmet. Talán emiatt igazolta le hétfőn a Liverpool. A remekül szereplő marokkói válogatott pedig azt bizonyította, hogy igazán nagy játékosegyéniségek nélkül is lehet jó és eredményes csapatot csinálni.”

Az ősz balszerencsésen sikerült Priskin Tamás számára. Mindössze tíz mérkőzésen játszhatott a bajnokságban és ezeken két gólt szerzett.

Priskin Tamás szerencsésebb tavaszi folytatásban bízik. Fotó: Csapó Balázs

„Nyilván nem lehetek elégedett sem a magam, sem az ETO teljesítményével – értékel a játékos. – Kétszer is megsérültem az idény folyamán, ami nehezítette a helyzetemet. Előbb izombántalmak miatt kellett pihennem, majd amikor már kezdtem újra formába lendülni és jöttek a gólok is, az ősz vége felé újra megsérültem. A Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésen megrúgták a térdemet – ugyanúgy a balt, mint korábban –, és letört egy porcdarab.

Még lehetett volna erőltetni a játékot, de inkább a műtét mellett döntöttünk, amit Majzik doktor végzett el Budaörsön. Így csak három találkozót kellett kihagynom, míg a későbbi operáció magában hordozta volna, hogy hét-nyolc mérkőzésen sem léphetek pályára. Már teljesen rendben vagyok, én is végzem a keret tagjainak a szünetre előírt gyakorlatokat, és januárban már teljes intenzitással vehetek részt a közös munkában.”

Az ETO még a szerény várakozást is alulmúlva a tizedik helyen telel a Merkantil Bank Liga, NB II-ben. „Nagyszerű munkát végeznek a klubvezetők és remekül dolgozik a szakmai stáb is, mégsem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna. Pedig jól kezdtük a bajnokságot, aztán fokozatosan egyre jobban visszaestünk. Biztos vagyok benne, hogy tavasszal sokkal jobb teljesítményre leszünk képesek és megindulunk felfelé a táblázaton” – vélekedett az ETO 36 éves csapatkapitánya, aki győzelmekkel és gólokkal szeretné megörvendeztetni a szurkolókat.