„Azzal az elképzeléssel láttam munkához Győrben, hogy másfajta futballt játszunk, mint amit az előző bajnokságban mutatott az ETO – kezdi Mihalecz István sportigazgató. – A játékstíluson próbáltunk változtatni, a kezdeményező, előrevédekezős játék híve vagyok, ez egyébként jobban is illik a klub hagyományai- hoz és eredményeihez, és egy ilyen felfogásban dolgozó edzőt is kerestünk a nyáron. Mivel az első év az építkezésé, fontos volt, hogy olyan fiatal játékosokat, potenciális tehetségeket is igazoljunk, akik egy-két éven belül a csapat erősségei lehetnek. Fontosnak gondoltam egy erős középgeneráció kialakítását, amelynek tagjai az eredményességet és a stabilitást adják a keretben. Ez utóbbiban nem minden úgy sikerült, ahogy elterveztem.”

Mihalecz István az új igazolások közül kiemelte Csinger, Benczenleitner és Szujó nevét, mint akik jól teljesítettek.

Csinger Márk a jó nyári igazolások közétartozott. Fotó: Nemzeti Sport

„A keret régebbi tagjai közül Toma végig a csapat erősségei közé tartozott, Kovács Krisztián a bajnokság végére hozta magát. Több játékos teljesítménye azonban nem volt megfelelő, a visszaesésükben néhányuknál sérülés is közrejátszott. Az év felfedezettje győri szempontból Lacza, akit követhet Huszár, Urblík, Tóth Rajmund és Vingler is.”

A sportigazgató külön szólt a csapat két játékosáról, Priskin Tamásról és Vitális Milánról.

„Priskin Tamás jó formában kezdte a bajnokságot, úgy játszott, mint ahogy egy csapatkapitányhoz, egy igazi vezérhez illik. Azt lehetett remélni, hogy ősszel szerez hat-nyolc gólt, amelyekkel segíteni tudja az ETO-t. Aztán sajnos megsérült és utána nem tudta visszanyerni a korábbi formáját. Az idény végén újra kidőlt, reméljük, tavasszal már a régi erényeit csillogtatja. Vitális Milán a csapatunk egyik erőssége, nagy tehetség, több klub is felfigyelt rá. Nem tudtuk volna megtartani, ehhez kellett, hogy átigazolja a DAC, majd kölcsönben nálunk folytassa a játékot. Fiatal futballistáról van szó, a nagy érdeklődés egy kissé rányomta a bélyegét a teljesítményére, ám az utolsó egy hónapban már úgy játszott, ahogy vártuk tőle.”

Az ETO hazai pályán 10 meccsen 13 pontot szerzett, öt vereséget szenvedett, vendégként 9 mérkőzésen 11 pontos, de mindössze kétszer kapott ki. A lőtt gólok alapján a hátsó régióban, a kapottban viszont az élmezőnyben áll a csapat.

„Természetesen sok tekintetben csalódást jelentett az idény eddig eltelt része, elvesztettünk olyan mérkőzéseket, főleg hazai pályán, amelyek nyerhetőek lettek volna. Voltak szakmai hibák, amelyeket elemzünk, átbeszélünk és amelyekből mindenkinek tanulnia kell. Az ETO-stadionban néhányszor úgy maradtunk alul, hogy stabilak voltunk, jól játszottunk, akár meg is nyerhettük volna a meccset. A mezőny egyik legfiatalabb csapata vagyunk, bízunk abban, hogy a befektetés megtérül és a fiatal játékosok egy-két tapasztalt, nyerő karakterrel kiegészülve képesek lesznek akár már tavasszal megnyerni olyan meccseket, amelyek ősszel néhányszor elúsztak. A klub nagysága, a stadion légköre néhány játékosunknál a kelleténél nagyobb terhet jelentett. Egy picit nagyobb szerencsével könnyedén az első harmadban végezhettünk volna.”

Különösen az őszi idény második fele sikeredett gyengére, a szereplés negatív csúcs- pontja egy öt fordulóból álló nyeretlen széria volt, a lelátó népe már Tímár Krisztián vezetőedző távozását követelte.

Tímár Krisztián továbbra is élvezi a vezetés bizalmát.

„Friss házasságból ne legyen válás, ez volt a gondolatom és ezért is maradhat a helyén a vezetőedző – folytatja Mihalecz István. – Győrben az utóbbi években egyébként is jöttek-mentek a szakemberek – akár egy idényen belül többször is – különösebb eredmény nélkül. Mi nem ezt az utat akarjuk járni. Tímár Krisztián tehetséges edző, de ez az első éve felnőttcsapatnál, az első éve az NB II-ben. Voltak objektív körülmények is, mint például a sérüléshullám, két kapusunk is kidőlt, amelyek akadályozták a jó munkát, de a szakmai stáb is követett el hibákat. Biztos vagyok benne, hogy a vezetőedző is tanult ezekből a továbbiakra nézve.”

A bajnokságbeli bukdácsolás mellett dicséretes volt a kupaszereplés, amelynek során az ETO elbúcsúztatta az első osztályú Kecskemétet és a következő körben jövő februárban a Debrecent fogadhatja hazai pályán.

A játékoskeretet addigra új emberekkel szeretnék frissíteni: ballábas belső védő, center, még egy támadó, védekező középpályás és esetleg egy szélső szerepel a kiszemeltek listáján, ebből adódóan távozók is lehetnek. A tervek szerint január közepére fejeződik be a keret átalakítása.

Mihalecz István úgy látja, bár a szurkolókat érthetően a kirakatcsapat szereplése érdekli leginkább, a klubban más értékeket is fel tudnak mutatni.

„Hazánkban nagyon kevés huszonöt-huszonnyolc éves, piacképes és megfizethető magyar futballista van, ezért a tulajdonosok úgy döntöttek, nem kívánunk sokmilliós fizetésért olyan játékosokat szerződtetni, akiknek a tudása nincs arányban a teljesítményükkel és az ambíciójukkal. Inkább a fiatalok nevelését és az első csapatba építését helyezzük előtérbe, jelenleg ez is a klubunk filozófiá- ja. Spanyol edzőnk irányításával remekül teljesít az NB III-as gárda, noha jórészt csak ifisták alkotják. Az akadémiai együtteseink a kiemelt bajnokságban mind bekerültek a nyolcba, így tavasszal a legjobbak között folytathatják a küzdelmet. Havas Máté személyében egy győri kötődésű, agilis szakembert neveztünk ki az akadémia élére, újraépítjük a kapcsolatokat a környező klubokkal, hogy az akadémistáink többsége ebből a régióból kerüljön ki és kiemelt figyelmet fordítunk a fiatal játékosok egyéni képzésére. Fontosnak tartjuk, hogy már óvodáskortól megismerkedjenek a gyerekek az ETO-val, így az elmúlt időszakban a győri Ovifoci Klubbal közösen kialakítottuk a programunkat. Győr támogatását élvezi a női futball, amelynek szintén képezünk akadémistákat. Szeretnénk, ha idővel a légiósok helyett egyre több saját nevelésű fiatal kapna helyet az NB I-es együttesben és ezzel együtt megőrizné az eredményességét.”

Mihalecz István bízik a jobb tavaszi szereplésben, jövőre pedig a dobogó a cél. Fotó: eto.hu

Mihalecz István bízik benne, hogy a szünetbeli erősítésekkel a bajnoki folytatásban sokkal jobban szerepel majd a csapat. Jövőre pedig mindenképpen a dobogó elérése lesz a cél.

A Világi família idén februárban vette meg az ETO-t. A klub szimpatizánsainak egy jelentős része azt várta, hogy a DAC tulajdonosa a győri klubot is édesgyermekeként kezeli és valóban az a célja, hogy minél gyorsabban visszajuttassa az NB I-be. Ennek okán a szurkolók most keserű csalódásként élik meg, hogy az ETO inkább tűnik szegény rokonnak, amely nem versenyképes még a másodosztályban sem, az élvonal pedig belátható távolságban sincs a számára.

A győriek nagyon nem szeretnék, ha 2024-ben az ETO 120 éves évfordulóját is a másodosztályban kellene ünnepelni.