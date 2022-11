Szombaton és vasárnap rendezik a tornászok szezonzáró megmérettetését, a mesterfokú bajnokságot a budapesti Központi Tornacsarnokban, ahol a férfiaknál többek között az EB-ezüstérmes győri Mészáros Krisztofer is bemutatkozik.

A férfiaknál a felnőtt tornászok mellett a fiú utánpótlás korosztály sportolói is a szerekhez lépnek, akik kismesteri címeket gyűjthetnek be. A versenykiírás szerint a szombaton 10 órakor kezdődő megmérettetésen a felnőttek nemcsak egymással, hanem az ifjúsági korosztállyal is összemérik tudásukat, így indul a junior egyéni összetett Európa-bajnok, szintén győri Molnár Botond is.

Kovács István szövetségi kapitány tájékoztatása szerint Bátori Szabolcs sérülése – ami miatt a világbajnokságot is ki kellett hagynia – még mindig nem jött rendbe, Balázs Krisztián pedig a vállával küzd és orvosaival egyeztetve végül az a döntés született, hogy nem indul szezonzáró via-

dalon.

Az utánpótlásból nyolc kadet és nyolc serdülő-haladó tornász harcol meg a kismesteri címekért. A szombati versenynapon 10 órától minden korosztály egyszerre kezdi meg a versenyt, ahol kihirdetik az egyéni összetett győzteseket, valamint kialakul a másnapi szerenkénti döntők mezőnye, amelyek vasárnap 10.30-tól kezdődnek a Központi Tornacsarnokban.

Kovács István szövetségi kapitány: – Ez lesz az év utolsó versenye a fiúknak. Összességében nem a legoptimálisabb körülmények között tudtak készülni a srácok a megmérettetésre. Ezzel együtt azt elmondhatom, hogy a legfontosabb a sérülésmentes versenyzés. Két tornászunk van, akik nem indulnak: Bátori Szabolcs még mindig nem jött rendbe, Balázs Krisztián válla pedig rakoncátlankodik, emiatt úgy döntöttünk az orvosokkal közösen, hogy jobb, ha kihagyja ezt a szezonzáró mesterfokú bajnokságot. Szerintem ezzel együtt sem lesz okunk a panaszra.

Puskás Jenő utánpótlás szövetségi kapitány: – A felnőttek és az ifik egymás ellen versenyeznek, ez mindenképpen érdekes lesz, azt gondolom. Az utánpótlásnál a kadetek és a serdülő-haladók mérik össze tudásukat. Ez lesz az esztendő utolsó versenye, majd jövő héten még a hagyományos év végi felmérést tartjuk meg. Nyilván a mesterfokúnak van egy rangja, erre mindenki nagyon készül, remélem, jó verseny lesz, kevés rontással.