Az Ironman egy sokak által kedvelt, ugyanakkor embert próbáló triatlonverseny. A résztvevők megszakítás nélkül 3,86 kilométert úsznak, majd kerékpárra pattannak és 180,25 kilométert tekernek, végül pedig lefutnak egy teljes maratont. A világbajnokságot három éve nem tudták megtartani, ezért most rekordszámú, 5000 fős versenyzőgárda érkezett Hawaii szigetére, ahonnét az egész Ironman versenysorozat elindult.

Szél és óriási hullámok

– A női mezőnyben több mint ezerkétszázan voltunk. Csupa erős versenyző, éppen ezért nem is számítottam helyezésre – mondta Weinhardt Anna, aki nyolc éve triatlonozik, amiből öt éve készül edzővel. Korábban már több triatlon- és fél Ironman versenyen vett részt. Az első teljes Ironman versenyén pedig egyből korosztályos bajnok lett, ezzel kvalifikálva magát a világbajnokságra.

– Más versenyzőktől már hallottam róla, hogy nagyon erős a szél a bringapályán, de az érkezéskor tapasztaltak felülmúlták a várakozásaimat. Ehhez társult még a rendkívül magas páratartalom és hogy a pálya a lávamező mellett végig a tűző napon vezet. Az edzőnapon ráadásul nagy hullámok voltak, az úszást az óceánban kellett teljesíteni, így egyáltalán nem láttam a bójákat, nem tudtam tájékozódni. Akkor eléggé megijedtem – emlékezett vissza.

Szivárvány az út felett

A verseny napjára az időjárás kicsit kedvezőbbnek bizonyult, de nem sokkal.

– Nagyon jól éreztem magam a versenyen. Az úszásnál sikerült a többiekkel együtt haladnom, a kerékpározásnál pedig épp egy szivárvány jelent meg az égen és mint egy kapu ívelte át az utat. A legnagyobb meglepetés azonban a futás közben ért. Rendkívül meleg volt és az egyik önkéntes nemcsak frissítőt nyújtott át, hanem jeges vízzel is lelocsolt, ami nagyon jólesett. Hátranéztem és láttam, hogy Jan Frodeno olimpiai és világbajnok német triatlonozó az, aki épp az eseményen önkénteskedett.

Kemény edzések

A 25–29 év közöttiek korcsoportja az egyik legerősebb, akik itt helytállnak, még akár profik is lehetnek. Weinhardt Anna az előkelő ötödik helyet szerezte meg ebben a mezőnyben. A különleges teljesítmény azonban rengeteg munkával jár.

– Átlagban 10–12 órát szoktam edzeni egy héten. Van olyan nap, amikor kétszer, munka előtt és munka után is megyek. És vannak kifejezetten olyan edzésalkalmak is, amikor azt gyakorlom, hogy a bringázás után a mozgásformaváltás futásra minél zökkenőmentesebben menjen. Sokat készültem a világbajnokságra, de a verseny másnapján így is úgy fájtak az izmaim, hogy minden mozdulat küzdelem volt. Emellett mivel locsoltak minket a meleg miatt, a vizes cipőben akkora vízhólyagok lettek a talpamon, hogy nem tudtam járni. A gyötrelmes három napot tetézte, hogy kicsit le is betegedtem, belázasodtam. De összességében fantasztikus élmény volt a verseny.