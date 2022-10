Pár évtizede ugyan komolyabb kézilabdaélet jellemezte Sopront, de hosszú évek óta nem volt csapat a városban. Néhány napja viszont lejátszotta első bajnoki meccsét – a megyei első osztályban – a SFAC együttese.A helyi klub motorja Mittler Szabolcs, aki maga is űzi, űzte ezt a sportágat, a közelmúltban az NB II-es Lipótban játszott, ahol csapattársa volt Deák Péter, akivel közösen viszik most a kézilabdát Sopronban.

„Fertőrákosi vagyok, jó néhány éve Hegykőn is játszottunk, aztán megfordultam máshol is. Pár hónapja keresett meg a SFAC, hogy tudok-e segíteni abban, hogy esetleg újra elinduljon a kézilabdaélet Sopronban – kezdte Mittler Szabolcs. – Én meg úgy voltam vele, hogy szeretett sportágam felvirágoztatásából bárhol szívesen részt vállalok.”

Bő három hónap alatt odajutottak a munkával, hogy egy tizenhat játékosból álló kerettel neki tudtak vágni a megyei első osztálynak. Első meccsükön a Fertőszentmiklóstól ugyan 25–13-ra kikapott a SFAC, de a lelkesedés nem hagyott alább.

„Nem az eredmény az elsődleges, hanem az, hogy lerakjuk az alapokat, és évek múltán is lehessen a városban kézilabdázni. El kell mondanom, hogy az utánpótlásban már most húsz-huszonöt gyerek jár rendszeresen. Az ovistól a tizennégy évesig bezárólag.”

„Nagyon jó látni, hogy nagyon motivált mindenki, jó az öltözői hangulat. A lányok, hölgyek élvezik a játékot, hatalmas a lelkesedésük. Vannak egyébként másod- és harmadosztályt megjárt játékosok, szóval rutinosabb játékosaink is vannak. Bízunk benne, hogy újra gyökeret tud verni a sportág a városban. Tervezzük az általános és középiskolákkal, valamint az egyetemmel felvenni a kapcsolatot. Remélem, akár már jövőre még nagyobb létszámmal tudunk dolgozni. Sokan nyitottak, vannak egykori játékosok, akik már szülők és esetleg a kézilabda felé terelnék a gyerekeiket. Meglátjuk, mi lesz, egy biztos, a motiváció, a cél megvan mindannyiunkban” – mondta a szakosztályvezető, aki egyben a felnőttcsapat edzője, és végezetül hozzátette: egyelőre csak női csapatuk van, de hat-hét lelkes férfi is látogatja az edzéseket. Tervben van a későbbiekben egy férfiegyüttes létrehozása is, de az nehezebb feladatnak ígérkezik.