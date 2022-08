„Megtisztelő és szép feladat volt, örültem, mikor megláttam a küldést, bár azt sajnáltam, hogy végül szóba jöhetett a nevem, mert ez azt jelentette, hogy a mieink sajnos nem jutottak döntőbe. Szurkoltam nekik nagyon, amiatt nagyon boldog voltam, hogy a bronz­érmet azért megszerezték” – kezdte Debreceni Nóra, aki összesen hét találkozón fújta a sípot, mindenki megelégedettségére.

„Nem gondolkodtam sosem előre, nem agyaltam azon, mi lenne, ha, melyik meccset szeretném fújni. Jött egy feladat, azt kellett a lehető legjobban lehozni, hiszen ez alapján dőlt el, hogy a későbbiekben számítanak-e rám, és ha igen, milyen meccset kapok. Az elődöntőben például nem fújhattam, mert a magyar válogatott is érdekelt volt, így az ötödik helyért vezettem meccset. A döntő roppant nehéz volt játékvezetői szempontból. Két nagyon erős csapat mérkőzött egymással, végig koncentráltan kellett figyelni. Összességében a jobbik válogatott nyert, nekünk pedig az volt az elismerés, hogy sorra kaptuk a gratulációkat, a két csapat is elégedett volt velünk, s a delegátusok felől is jöttek a pozitív visszajelzések” – mondta el az edző, aki a spliti felnőtt Európa-bajnokságon is ott lesz játékvezetőként.

Elárulta: abban bízik, hogy ott nem vezethet döntőt, inkább a magyar válogatott legyen érdekelt a fináléban, mint ő…