Ördög József: – Egy védekezésre berendezkedő csapat ellen nagyon nehéz futballozni, ennek ellenére a szünet után többször is mögéje tudtunk kerülni, amiből több jó beadás, majd helyzet alakult ki, de ma ez csak egy döntetlenre volt elegendő.

Nagy Gábor: – Próbáltuk átmenteni a vasárnapi mentalitást erre a mérkőzésre is, ami azt hiszem sikerült, de a korai kiállítás megnehezítette a dolgunkat. Le a kalappala a fiúk előtt.

Tudósító: Lapincs Attila

Csornai SE–Kelen SC 0–1 (0–1)

Csorna, 350 néző. V.: Altorjay.

Csorna: Ficsór – Molnár M. (Sulyok D., 65.), Kelemen, Zámbó, Papp R.(Füleki, 65.), Tóth A., Kerékgyártó, Csete (Szalai, 46.), Szalka, Márton A., Füzi Á. (Gyurasits, 84.). Szakmai igazgató: Varga Péter.

Kelen: Köcse – Kertai, Módly (Egyed, 77.), Borbély (Németh K., 88.), Babinszky, Kádár, Rónaszéki (Rétyi, 61.), Pintér B., Angyal-Tóth (Juhász, 88.), Tímári, Szalai A. Edző: Bordán Csaba.

Gsz.: Borbély (29.).

Bár mezőnyben többet birtokolta a labdát a Csorna, nagy helyzetekig nem jutott.

Varga Péter: – Egy jól eltalált lövéssel a vendégcsapat szerezte meg a vezetést, ami elég volt neki, hogy megnyerje a mérkőzést. Sajnos mi sokat nem tudtunk hozzátenni, teljesen impotens volt a támadójátékunk és a szombati meccs utáni fáradtság következtében talán még a pontszerzés se volt benne a mérkőzésben. A másik dolog, hogy már az első forduló után négy játékost vesztettünk el ilyen-olyan okokból.

Tudósító: Baracskai Ádám

ETO Akadémia–Bicske 2–0 (1–0)

Győr, ETO Park, 200 néző. V.: Holczbauer.

ETO Akadémia: Fadgyas – Deákovits (Ignácz ,79.), Papp M., Urblík, Tamás K. (Csáki, 60.), Szabó T., Vingler, Sipőcz (Tóth R., 60.), Erdei (Hanzli, 77.), Lacza, Farkas B. (Huszár, 60.) Edző: Antonio Munoz.

Bicske: Szűcs L. – Lakatos, Száhl, Dancinger (Németh J., 65.), Kovács P., Savanya (Varga L., 65.), Lencsés (Pekowski, 46.), Hirman, Bori (Kincses, 76.), Bozsoki, Molnár A. Edző: Csordás Csaba.

Gsz.: Szabó T. (14.), Farkas B. (52.)

A 14. percben egy gyönyörű góllal szerezte meg az ETO II a a vezetést. Jó 20 méterről végezhettek el a győriek szabadrúgást, s a labdát Szabó T. a sorfal felett a kapu jobb oldalába csavarta. 1–0. A 49. percben egy gyors kontra futott a vendégek jobb oldalán, Bori indította Molnárt, akinek a lövésébe az utolsó pillanatban sikerült belelépni. Az 51. percben Sipőcz verte át védőjét, majd passzolt Farkashoz, akit csak szabálytalanul tudtak megállítani a vendégek a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt a sértett hajtotta végre, aki magabiztosan, erőből lőtt a jobb alsó sarokba. 2–0. Szűcs ugyan rajta volt a lövésen, ám védeni nem tudott. A 70. percben Fadgyas magabiztosan védte Bori szabadrúgását. Négy perccel később a csereként beállt Németh J. vezette keresztbe a labdát a hazai térfélen, s jó 20 méteres lövése veszélyesen vágódott a kapu mellé. Több lehetőség már nem adódott egyik csapat előtt sem, így a győri akadémisták második mérkőzésükön is begyűjtötték a három pontot.

Fotó: ETO

Antonio Munoz: – Örülünk a győzelemnek, boldogok vagyunk, hogy hat ponttal kezdtük a bajnokságot. Keményen dolgozunk a jövőben is és tovább haladunk a megkezdett úton. Hétvégén nem lesz meccsünk, így több időnk lesz készülni a következő találkozóra. Ha továbbra is mindenki így végzi a munkáját, abból a felnőttcsapat is profitálni fog a későbbiekben.

Tudósító: Horváth Csaba

További eredmények: Mór–Fehérvár II 1–4, Érd–Tatabánya 1–0, Teskánd–Balatonfüred 3–1, Veszprém–Kaposvár 2–0, Nagykanizsa–ZTE II 2–3, Budaörs–Zsámbék 5–0, Puskás Akadémia II–III. ker. TVE 1–1.

A bajnokság állása

1. ETO Akadémia 2 2 0 0 4 – 0 6

2. Veszprém 2 2 0 0 4 – 0 6

3. Kelen SC 2 2 0 0 4 – 1 6

4. Érd 2 2 0 0 2 – 0 6

5. Gyirmót II 2 1 1 0 4 – 3 4

6. Puskás A. II 2 1 1 0 3 – 2 4

7. ZTE II 2 1 1 0 3 – 2 4

8. Budaörs 2 1 0 1 6 – 3 3

9. Fehérvár II 2 1 0 1 6 – 4 3

10. Tatabánya 2 1 0 1 5 – 3 3

11. Nagykanizsa 2 1 0 1 3 – 3 3

12. Teskánd 2 1 0 1 5 – 6 3

13. Komárom 2 0 1 1 1 – 2 1

14. Bicske 2 0 1 1 4 – 6 1

15. III. ker. TVE 2 0 1 1 1 – 3 1

16. Mór 2 0 1 1 5 – 8 1

17. Zsámbék 2 0 1 1 0 – 5 1

18. Csorna 2 0 0 2 1 – 3 0

19. Kaposvár 2 0 0 2 0 – 3 0

20. Balatonfüred 2 0 0 2 1 – 5 0