Szezon előtti sajtótájékoztatóját tartotta az ETO FC Győr NB II-es csapata. Helyezésekben mérhető célkitűzés nincs, de mindenképpen előbbre szeretne végezni a csapat a tavalyi hetediknél.

Elsőként Jan Van Daele ügyvezető elmondta: érdekes időszak van a klub mögött. Új sportigazgatója, majd új edzője lett az ETO-nak.

„Érdekes helyzetben voltunk, de jó előérzetem van. Úgy gondolom, jó munkát végzett a csapat, jól sikerült a felkészülés, látható, hogy új stílusban dolgoztunk, ennek remélhetőleg majd a pályán is lesz eredménye. Az akadémián is próbáltunk előbbre léptünk, és a fejlődés nem áll meg, szeretnénk folyamatosan nézni, hogyan tudunk még feljebb jutni” – fogalmazott az ügyvezető.

Mihalecz István sportigazgató szerint is minden feltétel adott, hogy a következő egy-két évben felfelé íveljen a klub pályája, mind a szervezettség, mind az eredményesség terén.

„Nyilván a szurkolókat leginkább az érdekli, hogy az első csapat hogyan szerepel. A legfontosabb tehát, hogy az első csapatot vezessük az eredményesség felé. A felkészülés során Klausz Lászlótól az ismert körülmények között miatt meg kellett válnunk, de azt gondolom, ebből jól jöttünk ki. Tímár Krisztián személyében – akit tíz éve ismerek – ambíciózus szakembert sikerült találnunk. Folyamatos kontaktban voltunk, a filozófiáját, a gondolkodását ismerem van benne perspektíva, kicsit forradalmár típus, komoly tervei és elképzelései vannak az edzőség terén, a határ nála a csillagos ég. Az U19-es válogatottat is láttam, milyen volt a keze alatt a csapat. Érkezésével úgy vélem, az a pozitív kisugárzás van most a klub körül, amire szükség volt. Az öltözőben is érezhetően jó irányba mozdultak el a dolgok, és ez remélem, a pályán is érezhető lesz majd” – fogalmazott a sportigazgató.