„Nagyon jó érzés volt ismét kezdőként pályára lépni, egyáltalán pályán lenni – mondja a 63-szoros válogatott csatár. – Az utóbbi időszakban kevesebbet játszottam, való igaz, most azonban újból megkaptam a játéklehetőséget. Kettős célom volt, az, hogy a csapattal együtt én is sikeres legyek. Szerencsére így is történt. Bár a Békéscsaba kétgólos vezetésre tett szert, de felálltunk ebből a helyzetből és meg tudtuk fordítani az eredményt.”

A klubtól egyelőre nem kerestek szerződéshosszabbítási ajánlattal.Priskin TamásA Viharsarokban a lila-fehérek 2–0-ás vezetésével vonultak pihenőre a felek. A második negyvenöt perc elején aztán Fodor gyorsan szépített, majd Priskin előbb büntetőből, utána pedig fejessel talált a csabai kapuba.„Elég rutinos játékos vagyok már, meccsen nem nagyon szoktam izgulni, de a tizenegyes előtt most volt egy kis lámpalázam – folytatja a 35 éves támadó. – Egyrészt régen voltam pályán, másrészt nagyon sok huzavona előzte meg a lövést, a kiállított futballista ugyanis nehezen akart lemenni a pályáról. Jól döntöttem, hogy a jobb sarokra lőttem a labdát, hiszen ez jelentette az egyenlítést. A családom is örült neki, hogy végre játszottam és gólokat szereztem. Remélem, hogy a következő három mérkőzésen is szóhoz jutok a csapatban. A hétvégén a III. Kerületet fogadjuk, bízom benne, hogy ellenük is szaporítjuk a győzelmeink számát.”

Az év eleji beszélgetésünk során Priskin Tamás elmondta: idén nyáron lejár a szerződése az ETO-nál, szeretne maradni, hiszen minden Győrhöz köti. Ha nem kap újabb lehetőséget, akkor viszont távozik, hiszen még futballozni szeretne. „Az azóta eltelt időben semmilyen fejlemény nem történt az ügyben. A klubtól egyelőre nem kerestek szerződéshosszabbítási ajánlattal, de még van néhány hét a bajnokságból. Meglátjuk, mit hoz a jövő” – említette az ETO kapitánya.