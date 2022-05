Péntektől vasárnapig rendezik meg Győrben a Kadler Gusztáv maraton magyar bajnokságot, mely amellett, hogy az Európa-bajnoki válogatót, a férfi kajakosok számára plusztéttel is bír, ugyanis az egyesült államokbeli Birminghamben nyáron esedékes Világjátékokra is kvalifikál. Ebben a számban érdekelt a győri Graboplast VSE versenyzője, Boros Adrián is, aki természetesen szeretne mindkét viadalra indulási jogot szerezni. A vb-indulással egyébként lépés- előnyben volt a kajakos, de nemrégiben Kaposváron riválisa, Noé Bálint győzött, így most Győrben szétlövéssel döntenek a birminghami repülőjegyről.„Általában a vb a fő szám a szakágunkban, ez majd Portugáliában lesz ősszel. Természetesen most is így van, viszont a Világjátékokon indulni is nagy álom, hiszen nem olimpiai sportágként nekünk az lenne ahhoz hasonló. Viszont ott párosverseny nem lesz, így most nagy csatát vívunk Noé Bálinttal. Bízom magamban, de igazából nem tudom, mire számíthatok” – kezdte Boros Adrián, aki egyébként jó formában érzi magát, azt gondolja, ami munkát el lehetett végezni, azt elvégezte.

„Szerintem jól sikerült a felkészülés, zömében itthon készültünk, csak Horvátországban voltunk két hetet. Februárban voltam covidos, emiatt tíz-tizenöt nap kiesett, de úgy vélem, ennek már nincs jelentősége, azt sikerült behoznom. Jó erőben érzem magam, de akármennyire is válogató, akármennyire is fontos ez a hétvégi verseny, azért csúcsformáról nem beszélnék. Azt a nagy versenyekre tartogatnám. Alapból olyan vagyok, hogy nekem kell a sok kilométer, hogy igazán jól tudjak versenyezni” – folytatta a győriek versenyzője, aki minden időjárási körülmény között szeret kajakozni, de ha választhatna, akkor negyven fokot és szélcsendet rendelne.

„Szeretek edzeni, de versenyezni még jobban, így mindig várom ezt az időszakot, mert jön a lényeg, amiért dolgozunk a szürke napokon” – tette hozzá a kajakos, aki párosban majd a lágymányosi Őry Zsomborral ül majd egy hajóba.

A hétvégi verseny érdekessége, hogy a férfikajakban a versenytáv 21 km lesz, tíz kört mennek a versenyzők, benne 8 futással. Ezt azért csinálták így a szervezők, mert a Világjátékokon is ugyanilyen feltételek várnak az indulókra. Az eredeti maratoni táv egyébként már jó ideje 30 km, amit nyolc kör alatt hét futással teljesítene a mezőny.A Graboplast VSE-ből a felnőtteknél még Czéllai-Vörös Zsófia és Csay Renáta várja EB- indulásra esélyesként az ob-t. Előbbi egyénit és párost is megy, utóbbi csak klubtársával párosban indul.

A rendezők egyébként kérik a motorcsónakosokat, hogy péntektől vasárnapig a révfalusi híd és a Csóka-sziget közötti szakaszt ne használják a verseny miatt.