Soroksár SC – ETO FC 2-2 (1-1)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep. V.: Nagy N. (Szilágyi, Nagy V.).

Soroksár SC: Varga Á. – Nagy O. (Ternován 46'), Gyömbér, Valencsik, Csontos, Haris, Korozmán (Kovác 86'), Csernik, Lőrinczy, Redzic (Magyari 72'), Lovrencsics. Vezetőedző: Lipcsei Péter.

ETO FC: Fadgyas – Kiss M., Csonka, Fodor, Forgács, Tuboly, Vitális, Vernes, Berki (Múcska 89'), Bacsa (Farkas B. 77'), Óvári. Vezetőedző: Klausz László.

Gsz.: Csontos (11’), Gyömbér (69’) ill. Vernes (13’), Kiss M. (72’).

Klausz László több játékosát is kénytelen volt nélkülözni a Soroksár elleni mérkőzésen, többek között Priskin Tamás öt sárga lapos eltiltás miatt nem állhatott a szakvezető rendelkezésére, rajta kívül Toma és Kovács K. sérüléssel bajlódik, így ők sem lehettek a pályán a vasárnapi találkozón. A meccs gyászszünettel kezdődött, a kilátogatók a csütörtökön, 88 éves korában elhunyt korábbi kiváló FTC-labdarúgóra, dr. Fenyvesi Mátéra emlékeztek. A 8. percben a Soroksár veszélyeztetett először, Redzic lőtt egyből kapura, a labda nem sokkal kerülte el a kapunkat. Két perccel később Csernik vezethette rá a védelmünkre a labdát, majd tizenhat méterről lövésre szánta magát, kevéssel tévesztett célt. A 11. percben megszerezte a vezetést a Soroksár. Egy jobb oldali szögletet a röviden tudtak kapura fejelni a hazaiak, amit először Fadgyas még védett, de a kipattanót Csontos közelről a kapuba lőtte 1-0. Gyorsan jött az egyenlítés, nem egész két perccel később Vitális és Berki együttes erővel szerzett labdát, majd utóbbi adott középre, amire Vernes érkezett, és kapásból, közelről a hálóba lőtt 1-1. A 19. percben Kiss M. szöglete után Fodor került nagy helyzetbe, ám védőnk nem találta el rendesen a labdát, így Varga Á. könnyedén tudott védeni. A második játékrész első próbálkozása Vernes nevéhez fűződik, balról tolta be a labdát középre, ám lövése elkerülte a kaput. Az 54. percben Bacsa elé került a labda a tizenhatos vonalánál, a jobb alsó sarokba tartó lövését bravúrral védte Varga Á. Szűk egy óra játék után Berki lépett ki, aki megjátszotta a kilépő Óvárit, lövése után nagyot kellett védenie a hazai kapusnak. Nem sokkal később Kiss M. indítása után lépett ki Vernes, az érkező Berki elé próbált tálalni, ám a hazaiak az utolsó pillanatban fel tudtak szabadítani. A 66. percben Korozmán lépett ki két védő között, kemény védését Fadgyas védeni tudta. A 69. percben újra vezetéshez jutott a Soroksár. Lőrinczy szögletére Gyömbér érkezett a hosszún, aki kapásból a hálóba belsőzött 2-1. Ismét gyorsan jött a válasz! Kiss Máté végzett el szabadrúgást tizennyolc méterről, a sorfal fölött hatalmas gólt rúgott a jobb felső sarokba 2-2. A 83. percben Berki került helyzetbe, egy beadást továbbított kapura, ami után a jobb kapufa mellé tartó labdát védte bravúrral a hazaiak hálóőre. A rendes játékidő utolsó percében Csernik forgolódott a kapunk előtt, lőni tudott, ám a kaput nem sikerült eltalálnia. Több lehetőség már nem adódott egyik csapat előtt sem, így 2-2-es végeredménnyel ért véget a találkozó.

Klausz László: - Örülök a csapat mutatott játékának, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, majd egy pontrúgás után újra sikerült egyenlíteni. Kétszer is vert helyzetből állt fel a csapat, ami a mentális erőt is mutatja, nagyon bízom benne, hogy többek között ennek köszönhetően is, a következő mérkőzésről már győztesen tudunk lejönni. Le a kalappal a játékosok előtt, fiatalok, idősebbek, úgy gondolom, hogy mindent bele tettek.

Előzetes - Ráfér a javítás a tavaszt nagyon rosszul kezdő ETO-ra. Klausz László csapata előbb hazai pályán 2–0-ra kikapott a Haladástól, majd 1–0-ra Szentlőrincen, legutóbb pedig Győrött ért el 2–2-t a mezőny hátsó régió­jában tanyázó Budaörssel szemben.

„A múlt heti, Budaörs elleni mérkőzés első félidejében mutatott játékkal elégedett voltam – kezdte Klausz László.

– Volt kellő agresszivitás a csapatban, megvoltak a helyzeteink és gólokat is sikerült szerezni. A második játékrészben nagyon meg akartuk őrizni az előnyünket, kissé görcsössé váltunk, és a végén sajnos egy jól eltalált lövéssel pontot mentett a Budaörs. Átbeszéltük a hibákat, ennek tudatában lépünk pályára most vasárnap. Véleményem szerint ez nehezebb mérkőzés lesz, mivel a Soroksár nagyon jó játékoskerettel rendelkezik, ősszel hazai pályán sem sikerült legyőznünk őket, de bízom benne, hogy most, idegenben meg tudjuk mutatni azt az arcunkat, amit az előző félévben mutattunk.”