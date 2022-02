Paksi FC–Gyirmót FC Győr 2-3

Paks, Paksi FC Stadion. Vezette: Vad II. István (Huszár Balázs, Aradi József)

Paks: Rácz - Osváth, Szélpál, Tamás O., Medgyes S. - Sajbán, Windecker, Kesztyűs, Nagy R. - Böde, Ádám. Vezetőedző: Bognár György

Gyirmót: Rusák - Major, Csörgő, Hajdú, Zeke - Hasani, Klimovich, Vass Á., Nagy P., Cvetanoski - Varga B. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Ádám Martin (39. és 72.), ill. Varga Barnabás (21. és 25.), Ventúra (82.)

Kiállítva: Windecker (41.)

Percről percre:

90+7. perc: Rácz felíveli a labdát, Böde fejesét Rusák kapja a kezébe. Vége a mérkőzésnek.

90+4. perc: Ventúra adná középre a labdát szinte az alapvonalról, a védőről lecsorgó labdára Rácz vetődik rá.

90+2. perc: Ádám fejese elmegy a bal kapufa mellett. Szegi áll be Hasani helyére.

90. perc: Hat perc a ráadás.

87. perc: Lezárult a vizsgálat: középkezdés jöhet. Vas G. áll be Kesztyűs helyére.

86. perc: Sokáig tart a vizsgálat.

82. perc: Ventúra betalál, ismét vezet a Gyirmót! 2-3. Klimovic küzd meg a labdáért, Szélpál felszabadítása Ventúra elé pattan, aki 10 méterről a kapu középébe lő. A VAR ellenőrzi, de ez valószínűleg nem volt lesgól.

81. perc: Hajdú beadását Hasani fejelné el, de kicsit magasnak bizonyul a labda.

78. perc: Kettős gyirmóti csere: Varga B. és Nagy P. hagyja el a pályát, Simon András és Ventúra érkezik a pályára.

77. perc: Medgyes Z. balról, 15 méterről lő, blokkolják a paksi védők a próbálkozást.

75 .perc: Ádám M. 17 méteres lövését Csörgő blokkolja. A szögletet Rusák kiöklözi, de szabálytalankodtak vele szemben, így kifelé jár a szabadrúgás.

72. perc: Egyenlít a Paks! 2-2. Balogh baloldali szögletét Sajbán csúsztatja meg a rövid oldalon, középen Ádám Martin érkezik, és a kapuba fejel.

70. perc: Hasani tálal Varga B. elé, aki 11 méterről nem talál a kapuba.

69. perc: Ádám Martin fordul kapura és lő 17 méterről, a középre tartó, nem túl erős lövést Rusák fogja kézbe.

67. perc: Cserél a Gyirmót is: Cvetanoski helyére Medgyes Zoltán érkezik.

58. perc: A meccs első cseréje: Nagy R. helyére Balogh Balázs érkezik a hazaiaknál.

57. perc: Már biztos: les előzte meg Varga lövését, így marad az 1-2.

55. perc: Varga B. elé kerül a labda, Ráczot találja el, utána Cvetanoski a kapufára lövi a kipattanót, aztán megint Varga elé kerül a labda, aki a kapuba lő. Valószínűleg lesről.

48. perc: Cvetanoski nagy helyzetben, hét méterről a kimozduló Ráczot találja el. Vagy a paksi kapus véd nagyot - ahogy tetszik.

46. perc: Folytatódik a meccs. A szünetben nem cserélt egyik csapat sem.

45+2. perc: Vége az első félidőnek.

45. perc: Egy perc a ráadás. Bognár György kap reklamálásért sárga lapot.

44. perc: Jobboldali paksi szöglet után Rusák védi bravúrral a Böde által kapura fejelt labdát.

43. perc: Nagy R. jobbról, szinte az alapvonalról lő, és majdnem behullik a labda a hosszú oldalon.

40. perc: Windeckert kiállítja a játékvezető. Nagy R. szöglete után a hazaiak játékosa talpalja le a védőjét, ezért megkapja a második sárga lapját.

39. perc: Szépít a Paks! 1-2. Nagy R. baloldali szöglete nagyon élesen jön be, Ádám Martin a rövid kapufánál érkezik és 30 centiméterről lövi be a labdát a kapuba.

35. perc: Cvetanoski kerülne helyzetbe, aztán a labda megtartása közben egyre hátrább kerülnek a gyirmótiak, végül Rusákot hozzák nehéz helyzetbe a társak egy hazaadás után. Ádám Martin csak beleérni tud a kapus által a gyirmóti térfél felénél elrúgott labdába, a lepattanót pedig meg begyűjtik a sárgamezesek.

33. perc: Nagy Patrik pazarul szolgálja ki egy szabadrúgással Hasanit, aki 16 méterről a kapu mellé lő.

31. perc: Nagy Patrik ugratja ki Cvetanoskit, aki most inkább a lövést választja, ám a labda elmegy a kapu jobb oldala mellett.

30. perc: Medgyes S. jobb alsó felé tartó lövését fogja meg Rusák.

29. perc: Cvetanoski megy el a jobb oldalon, aztán cselezni kezd a tizenhatoson belül, végül a kimozduló Rácz mellett már nem tudja elhúzni a labdát, a kapus megszerzi azt.

25. perc: Újabb gól, ismét Varga Barnabás eredményes! 0-2. Jobboldali gyirmóti bedobás után Szélpál luftot rúg, így Varga lecsaphat a labdára, tol rajta néhányat, majd jobbról, 13 méterről a rövid alsóba lő.

21. perc: Nagy Richárd jobbról lőhetne is, de inkább keresztbe belövi a labdát - ez Rusáknak csemege. Aztán Sajbán kerül helyzetbe ugyancsak a jobb oldalon, ő kicsit közelebb viszi a labdát, 10 méterről lő, a hosszú alsó felé tartó lövést Rusák védi.

19. perc: Nagy R. baloldali beadása után Windecker fejeli a labdát Rusák kapuja fölé.

17. perc: A VAR is megnézi a helyzetet, de nem volt lesen Cvetanoski. Varga Barnabás lövi ezt a büntetőt is, ahogy az előző két bajnokin is. Ezúttal a bal alsóba lövi a labdát. 0-1.

16. perc: Osváth találja el Cventanoski lábát a tizenhatoson belül: tizenegyest rúghat a Gyirmót.

12. perc: Windecker rántja le Nagy Patrikot a játékvezető mellett: sárga lap.

10. perc: Egy jobboldali beadás után a Böde által megcsúsztatott labdát Sajbán félfordulatból lövi kapu fölé.

1. perc: A mérkőzést a sárgában játszó gyirmótiak kezdik, zöldben a hazaiak.

Előzetes - A kék-sárgák legutóbb tétmérkőzésén a 9. fordulóban találkoztak a Paks csapatával. Az Alcufer Stadionban rendezett bajnokin Simon András és Hasani góljaival 2–1-re győzött a Gyirmót. Csertői Aurél, vezetőedző: „A bomba formában lévő Paks­hoz látogatunk. A játékukban benne van a gól, nagyon fegyelmezetten és határozottan kell ellene játszani. Egyértelműen a Paks a mérkőzés esélyese, de nem szeretnénk feltartott kézzel a pályára lépni. Kellenek a bravúrok, hogy megmaradjunk ebben a pozícióban. Itt az első lehetőség” – nyilatkozta klubja honlapján a szakvezető.