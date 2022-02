Gyirmót FC Győr–Újpest 1-0

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. Vezette: Csonka Bence (Márkus Tamás, Becséri Gergely)

Gyirmót: Rusák - Nagy P., Major, Hajdú, Hasani, Klimovich, Cvetanoski, Varga B., Vass Á., Csörgő, Zeke. Vezetőedző: Csertői Aurél

Újpest: Banai - Kastrati, Simon K., Viana, Antonov, Koutroumpis, Csongvai, Beridze, Kuusk, Mitrovic, Pauljevic. Vezetőedző: Milos Kruscic

Gólszerző: Varga B. (tizenegyesből, 63.)

Percről percre

90+7. perc: Vége a meccsnek. Október után ismét megveri az újpestieket a Gyirmót, 20 pontjával már biztos, hogy nem áll kiesésre a forduló után.

90+6. perc: Újpesti szöglet. Banai is feljön. Ő csúsztatja meg a labdát. Nincs belőle gólveszély.

90+1. perc: Mayer váltja Varga Barnabást. Hat perc a ráadás.

88. perc: Rusák munkában: a jobbról érkező beadásra kell, hogy rávetődjön.

85. perc: Megint kapufa! Ventúra fejese is a felső lécről jön ki. Az ismétlés Klimovichról megy kapu mellé.

84. perc: Újpesi csere: Mitrovic helyett Szakály P. a pályán.

83. perc: Major jobboldali beadása után az újpesti védelem bizonytalankodik, végül Ventúra az, aki majdnem gólt szerez, ám 12 méterről blokkolják a lövését. Banai vere volt.

81. perc: Nagy P. helyére Ventúra, Cvetanoski helyére pedig Herjeczki érkezik.

78. perc: Hasani és Beridze szólalkozik össze a gyirmóti alapvonalnál: sárgával jutalmazza mindkét játékost Csonka Bence játékvezető.

77. perc: Beridze pöcköl bele a labdába, Bjelos elől azonban összeszedi azt a kapujából kimozduló Rusák.

74. perc: Ikic beállhat végre.

72. perc: Csörgő nem fogja már folytatni, ez biztos. Ikic várja, hogy beállhasson. Közben Yamaya rántja le Zekét a gyirmóti tizenhatos sarkánál.

69. perc: Újpesti cserék. Viana és Pauljevic hagyja el a pályát, Yamaya és Kone áll be. Csörgőt kell ápolni közben.

63. perc: Varga B. lövi a büntetőt a jobb alsóba. Banai érzi a sarkot, nem éri el a labdát. 1-0.

62. perc: Tizenegyes a vége, Csongvai pedig sárgát kap.

60. perc: A játékvezető is megnézi az esetet.

59. perc: Varga B. és Klimovich ütközik az újpesti tizenhatoson belül, utóbbi emiatt nem tudja ellőni a labdát. VAR-vizsgálat tisztázza, hogy Varga miért esett el.

56. perc: Hasani küzd meg egy indítás után a labdáért, lerántani sem tudják, végül Banai alatt el tudja lőni a labdát, de a gólvonal elől sikerül kivágnia Koutroumpisnak.

54. perc: Újpesti csere: Simon K. helyére Bjelos áll be.

54. perc: Klimovich találja el az ellenfelét keményen, ez is sárga.

49. perc: Zeke kap sárgát, a félpályánál rúgta fel ellenfelét.

48. perc: Klimovich 13 méterről lő, Banai elvetődve véd.

46. perc: Kezdődik a második félidő, csere nem volt a szünetben egyik oldalon sem.

45+3. perc: A játékvezető helybenhagyja az ítéletet. A szabadrúgás után pedig véget is ér a félidő.

45+2. perc: Ellenőrzik a helyzetet, hogy a gól vagy a les a helyes ítélet.

45+1. perc: Újra a kapufát találja el fejjel Varga B. A kipattanó után ugyancsak Klimovich próbálkozik, ám a labda úgy jut a kapuba, hogy egy gyirmóti a gólvonalon áll (vagyis lesen).

45. perc: Újabb újpesti sárga: Viana kapja.

44. perc: Megint Varga B. próbálkozik fejelni, de alig tud a labdához férni a jobboldali beadás után a jól helyezkedő újpesti védőktől, így Banai könnyedén kézbe veheti a fejes után a labdát.

39. perc: Videózás van? Egy, a gyirmóti tizenhatoson belüli kezezést ellenőriznek. A döntés gyorsan megszületett: nincs büntető.

32. perc: Hasani jobb alsó irányába tartó lövését védi Banai.

27. perc: Óriási helyzet! Varga B. fejelhet középről, hat méterről Hasani jobboldali beadása után, a felső kapufát találja el. Aztán Pauljevic kap utólag sárgát a Zekével szembeni, félpályánál történt szabálytalansága után.

20. perc: Ismét Cvetanoski próbálkozik lövéssel középről, most viszont nagyon lecsúszik a próbálkozása.

19. perc: Jobbról érkezik középre a gyirmóti beadás, Kastrati fejeli ki a labdát szögletre.

16. perc: Simon K. lövi kapu fölé a szögletből laposon középre beadott labdát.

12. perc: Bizonytalankodik a gyirmóti védelem, Rusák a hazaadás után épp Beridze elé gurítja a labdát, a vendégek georgiai játékosa azonban 11 méterről a kapu mellé lő.

11. perc: Veszélyes a baloldali újpesti szöglet, a középen megcsúsztatott labdát Csörgő a gólvonalról fejeli ki.

6. perc: Pauljevic jobbról adja be a labdát, de senki sem érkezik rá középen.

4. perc: Először jut át a Gyirmót a vendégek térfelére, a gyors akció végén Cvetanoski próbálkozik 20 méterről, de lövése pontatlan.

1. perc: A mérkőzés gyászszünettel kezdődik, a hazaiak korábbi edzőjére, Szepessy Lászlóra emlékeztek. A meccset a sárgában játszó Gyirmót kezdi, fehér-lilában a vendégek.

Előzetes - A mérkőzés igazi „kiesési rangadó” lesz, mivel a lila-fehérek csak jobb gólkülönbségükkel előzik meg az utolsó előtti hazaiakat. Csertői Aurél vezetőedző:

– Odatettük magunkat, megérdemelten nyert a csapat Kispesten. Erősek voltunk, bár elég felforgatott összeállításban léptünk pályára, ami úgy néz ki, bizonyos szintig működött, ám azt gondolom, az Újpest jelen állás szerint jobb csapat, mint a Honvéd. Láttuk a Fradi elleni játékát, egyenrangú ellenfél volt, gyors csapat, s jó focistái vannak. Úgy hiszem, az Újpestnek nem lesznek kiesési gondjai, van nála gyengébb csapat is, számunkra azonban minden egyes pont nagyon fontos. Igaz, van még hátra elegendő mérkőzés, de csak extra teljesítménnyel tudunk az osztályban benn maradni. A betegségek mellett egyéb gondok is sújtják a csapatot, Radics és Simon is megsérült a héten. Nehezen térnek vissza a betegeink, nagyon sok orvosi vizsgálat szükséges ehhez, addig nem is edzhetnek.

A Budapest Honvédnál szerdán kinevezett új vezetőedző, Nebojsa Vignjevic Kisvárdán mutatkozik be. A kispestiek már ősszel is csalódást keltően szerepeltek, a tavaszi idényt pedig az akkor még sereghajtó Gyirmóttól elszenvedett vereséggel kezdték, így a klub vezetősége a váltás mellett döntött: Horváth Ferenc helyére az Újpest korábbi szakembere érkezett.

A további program: MTK Budapest–ZTE FC (tegnap, lapzárta után). Szombat: Kisvárda–Honvéd, 14.45; MOL Fehérvár FC–DVSC, 19.30. Vasárnap: Mezőkövesd–Puskás Akadémia, FC, 14.15; FTC–Paksi FC, 17.15.