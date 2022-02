Percről percre

90+5. perc: Huszti beáll még a végén Tajti helyére. Aztán véget ér a mérkőzés.

90+4. perc: Három sárgát is kioszt a játékvezető egy Nagy Patrik-belépő után: Nagy, Csertői és Simon A. is besárgul.

90+2. perc: Szegi kerül helyzetbe a tizenhatoson belül, de végül lőni nem tud. Meshack próbálkozik lövéssel a másik oldalon, Rusáknak ez csemege.

90+1. perc: Négy percet hosszabbít a játékvezető.

88. perc: Spoljaricot váltja Gergényi a fehérmezeseknél.

86. perc: Tajti 15 méterről leadott lövését védi Rusák.

81. perc: Csörgő kap sárgát.

75. perc: Szalay váltja Kosztát a vendégeknél.

72. perc: Újabb kettős csere a hazai oldalon: Klimovics és Major megy le, Herjeczki és Szegi érkezik a pályára.

69. perc: Tajti szöktetné Kosztát, de Rusák jó ütemben lép ki a kapujából, és a labdára vetődik.

59. perc: Halilovic lövését blokkolja Major. Fél perccel később a másik oldalon Demjén védi Klimovic nem túl erős lövését.

56. perc: Simon A. jön Cvetanoski helyére, Vargát pedig Medgyes Z. váltja.

54. perc: Varga B. kap sárgát.

47. perc: Hasani 26 méteres szabadrúgását védi Demjén.

46. perc: Folytatódik a meccs.

45+2. perc: A ráadásban Lesjak lövését védi Rusák. Szöglet következik, utána pedig véget ér az első félidő.

44. perc: Halilovic sokadik alkalommal lép oda keményen. Sárgát kap.

42. perc: Demjén védi bravúrral Varga B. fejesét.

39. perc: Tajti lövését fogja Rusák.

29. perc: Kavarodás a gyirmóti kapu előtt, a végén Bedi lő kapura laposan 9 méterről balról, Rusák elvetődve védi a kísérletet.

18. perc: Vezet a ZTE! A szöglet után újabb Tajti-szöglet jöhet balról, Kálnoki-Kis csúsztat bele a labdába a rövid oldalon, a hosszún Koszta érkezik és közelről a hálóba lő. 0-1.

18. perc: Beadás a vendégektől: Csörgő fejeli ki szögletre.

8. perc: Koszta beívelésére vetődik rá Rusák.

6. perc: Halilovic ápolása miatt áll a játék.

1. perc: A sárgamezes hazaiak kezdik a meccset, fehérben a zalaiak.

Előzetes - A kék-sárga együttes az egyedüli az élvonalban, amely tavasszal eddig százszázalékos: három mérkőzésen kilenc pontot szerzett. Nehéznek ígérkező, ám nyerhető összecsapás vár ma a remekül rajtoló gárdára. A jó sorozatot szeretnék folytatni a zalaiak ellen is. „A ZTE-nek jó stílusa van. Inkább előbbre futballoznak, de tudnak zártan is védekezni. Nekünk minden meccs nagyon nehéz, és koncentráltan kell játszani ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Hazai pályán létfontosságú lenne a győzelem, nagyot lendítene rajtunk. Azt gondolom, hogy jó formában vagyunk” – vélekedett Csertői Aurél vezetőedző. Hajdú Ádám a gyirmóti csapat egyik legjobbjának bizonyult a Paks ellen. „A sikerek hatására nyilván jobb a hangulat az öltözőben. A ZTE ellen is azokat az erényeinket szeretnénk csillogtatni, mint az eddigi meccseken, és akkor újra megszerezhetjük a három pontot” – nyilatkozta a játékos a klub honlapján.