2021. október 23-án találkozott utoljára egymással a Győri Audi ETO KC és a Metz Handball, ekkor egy izgalmas mérkőzésen 33 – 29-re győzött csapatunk Franciaországban. A mostani találkozó sem lesz egyszerűbb, sőt Ambros Martín több játékosra se számíthat a keretből.

„Az elmúlt napokban sok egészségügyi probléma árnyékolta be a csapat felkészülését. Egy hét leforgása alatt három hazai Bajnokok Ligája mérkőzést játszunk majd, ezért még nagyobb szükség van a szurkolókra, hogy 8. játékosként buzdítsák a csapatot. Sajnos mivel mivel a keretünk még nem lesz teljes a találkozón, ezért a világbajnokságon részt vett játékosok köszöntését egy később tartjuk meg, hogy mindenkit együtt tudjunk köszönteni.” – mondta a szombati találkozót megelőzően Dr. Bartha Csaba elnök.

Legutóbbi egymás elleni találkozó óta a Metz együttese 10 góllal nyert a Kastamonu ellen (30 – 20), oda-vissza verte az IK Sävehof együttesét (31 – 28; 35 – 21). A CSKA-tól viszont 32 – 24-es vereséget szenvedtek a franciák.

„Sajnos még nem tudtunk teljes kerettel készülni az összecsapásra, de megpróbáltunk a lehetőségeink szerint legjobban felkészülni a jelenleg elérhető csapattagokkal a szombati mérkőzésre.” – nyilatkozta Ambros Martín vezetőedző.

Stine Oftedal is nehéz mérkőzésre is számít: „Erős és dinamikus csapat, legutóbb mikor találkoztunk végig szoros mérkőzést játszottunk, és most is hasonlóra számítok. Szerintem a legfontosabb, hogy megtörjük a Metz gyors támadásvezetését. Erre több variációnk is van, így remélem sikerül egy jól működő védelmet kialakítani és nyerni.”