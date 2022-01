ETO FC – Szolnoki MÁV FC 5-2 (1-2)

Győr, ETO Park.

ETO FC: Fadgyas (Pálfi 61’) – Kovács K. (Szalka 61’), Tullner (Bagi 46’), Fodor (Vidnyánszky 61’), Tamás K. (Szamosi 46’), Toma (Múcska 46’), Kiss M. (Tóth R. 61’), Bacsa (Erdei 46’), Vitális (Berki 61’), Priskin (Farkas B. 61’), Óvári (Vernes 46’). Vezetőedző: Klausz László.

Szolnok: Hegedűs – Szabó A., Szekszárdi, Papp Sz., Gohér, Tömösvári, Kónya, Földi, Sipos, Irmes, Busa. Csere: Kovács P., Bernáth, Kurdics, Lukovszki, Prága. Vezetőedző: Romanek János.

Gsz.: Priskin (17’, 56’), Vernes (69’), Farkas B. (80’), Berki (84’) ill. Irmes (13’), Busa (42’).

Szép időben találkoztak a csapatok szombaton kora délután, ahol mindkét együttes támadólag lépett fel. Az első komoly lehetőségéből máris megszerezte a vezetést a Szolnok, amikor a 13. percben Irmes használt ki egy védelmi hibát, és vezette a kapunkra a labdát. A vendég támadó egy csel után az elvetődő Fadgyas mellett a kapu bal oldalába lőtt 0-1. Három perccel később sikerült is az Óvári cselezte be magát a tizenhatoson belülre, ahol buktatta egy szolnoki védő. Az esetért megítélt büntetőt Priskin higgadtan gurította a kapu bal alsó sarkába 1-1. A 26. percben Priskin rázta le védőjét, majd balról az érkező Vitálisnak készítette le a labdát, aki egy átvétel után tizenhét méterről a felső lécre bombázott. Öt perccel az első félidő vége előtt Gohér végezhetett el szabadrúgást a jobb oldalról. Élesen belőtt labdája veszélyesen szállt a kapunk felé, amit Fadgyas csak öklözni tudott. A 42. percben ismét előnyhöz jutott a Szolnok. Sipos ívelt be egy szabadrúgást, ami Busa elé került, ő pedig közvetlen közelről az üres kapuba gurított 1-2.

A második félidőben ismét több fiatal kapott lehetőséget a csapatban, a szünetben öt helyen változtatott Klausz László. Az 56. percben ismét Priskin volt eredményes, első lövését még védeni tudta Hegedűs, a kipattanót azonban ballal már gólra váltotta csapatkapitányunk 2-2. A 69. percben Berki indította két védő között Vernest, aki a kifutó kapus mellett a hosszúba tekert 3-2. Négy perccel később Erdei beadását Múcska háttal a kapunak próbálta ráollózni, ám a szolnoki kapus magabiztosan védett. Tíz perccel a vége előtt szép támadás végén sikerült újabb gólt szerezni. Tóth R. ugratta ki Vernest, aki bal oldalról centerezett, az érkező Farkas B. magabiztosan gurított a kapuba 4-2. A 84. percben alakult ki a végeredmény, Múcska ívelt a hosszú kapufa irányába, ahonnan Szalka fejelte vissza a labdát, az érkező Berki az ötösről lőtt a hálóba Hegedűs alatt 5-2. Megérdemelten, szép gólokat szerezve sikerült megnyerni a második felkészülési mérkőzést is, hétfőtől pedig már a Rapid Wien II. ellen készülhetnek Priskinék.

Klausz László: - Úgy gondolom, a felkészülésünket maximálisan szolgálta a mai mérkőzés, szép gólokat szerezve, megérdemelten nyertünk. Külön ki kell emelni, hogy a fiatalok jól szálltak be a meccsbe, jó teljesítményt nyújtottak, emellett örülök, hogy Priskin Tamás kétszer is eredményes tudott lenni a találkozón, bízom benne, hogy ez nagy lökést ad neki a jövőre nézve. Dolgozunk tovább és készülünk a következő megmérettetésre.