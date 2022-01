Az Adyvárosban található sportcsarnok – melyet a köznyelv csak Grabo-sátornak hív – régóta gazdátlanul áll az Ifjúság körút elején.Pedig korábban rengeteg sporteseménynek adott otthont. Elsősorban az utánpótlás, valamint a szabadidősport bázisa volt, ám idővel balesetveszélyessé vált.

Mindennapos történetek keringtek városszerte arról, mennyire csúszik a talaj a párától. A szemközt lévő Barátság Sportpark létrejötte gyakorlatilag végleg „halálra ítélte” a csarnokot, mely sokáig raktérként üzemelt, de a közelmúltban a győri női kosárlabdázók kapták meg, hogy ismét sporttal töltsék meg a létesítményt. A tervek szerint nyárra készül majd el az új Adyvárosi Sportcentrum.

Fotó: Csapó BalázsForrás: Csapo Balazs

„Olyan otthont teremtünk az utánpótlásunk számára olyan helyen, mely eddig aktív funkció nélkül volt, viszont most vissza tud illeszkedni a győri sport vérkeringésébe – kezdte Fűzy András, az UNI Győr MÉLY-ÚT NB I-es női csapatának és az utánpótlást működtető Széchenyi Kosárlabda Akadémiának az elnöke. – Ugyanúgy sátras létesítmény épül, de ne ijedjen meg senki, modern, szigetelt és fűthető lesz, azaz a régi problémákkal nem találkozik senki.

Hosszában szabványméretű, keresztben pedig további két kosárlabdapályát alakítunk ki. Emellett egy testnevelés- és egy kosarasszertár is rendelkezésre áll. Az elképzelések szerint a környező iskolák testnevelésórára igénybe vehetik majd a csarnokot. Lesz konditerem is, hiszen ilyen jellegű képzés is már az utánpótlás-nevelő programunk részét képezi. A csapatok mellett az edzők és a játékvezetők számára is létesülnek öltözők. Ami lényeges még, hogy a parkoló nyilvános lesz, ráadásul bővítjük is, ezzel pedig javul a környék parkolási lehetősége, mely köztudott, hogy komoly nehézséget jelent a lakók számára. Kültéri pályát is építünk, szóval a mai kor követelményeinek minden szempontból megfelelő létesítménnyel gazdagodik a városrész.”

Az építkezés első üteme már megkezdődött, a belső bontás és a fogadóegységek kialakítása után az új év első hónapjaiban lesz látványosabb az építkezés: az aljzatcsere, az öltözők, a vizesblokkok, valamint a gépészet kialakítása után megkapja a teljes szigetelést.

Ha minden jól alakul, akkor a nyári felkészülést a korosztályos csapatok már az új otthonukban kezdhetik meg.