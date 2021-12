A hétvégi rendezvényen a SMAFC - Soproni Ászok játszott bemutatómérkőzést a mosonmagyaróvári Vikingekkel. Mivel a Krasznai Ferenc Sportcsarnok teljes küzdőtere a kispálya és a nagypálya mérete közé esik, ezért csapatonként egyszerre a kapuson kívül most csak négy mezőnyjátékos volt a pályán. Ahogy a felek egykor az OB3-as bajnokságban is kiélezett mérkőzéseket vívtak, itt a húszperces harmadokban felváltva estek a gólok. Az eredmény most másodlagos volt, de a hazai csapat udvarias vendéglátónak bizonyult.