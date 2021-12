Megjelent az első magyar szerző tollából, magyar nyelven írt könyv az AS Roma futballcsapatáról, amelyet szerdán mutattak be a győri Széchenyi István Egyetem könyvtárában. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a szerző, Vági Kornél a Széchenyi-egyetem büszke alumnija, az intézmény Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának központvezetője – és nem mellékesen az olasz labdarúgás szerelmese. Utóbbi állítás igaz a bemutatón részt vevő beszélgetőpartnerekre is, Pongrácz Gáborra, az asroma.hu honlap főszerkesztőjére és tulajdonosára, valamint Szombathy Pál újságíróra, publicistára, műsorvezetőre is.