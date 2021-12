„Megbeszéltük Rossival, hogy marad a szerződése végéig, vagyis 2025-ig a kapitány, és abban bízom, hogy majd azt követően is tudunk új szerződést kötni vele” – szögezte le az elnök a portfolio.hu portálnak nyilatkozva. Hozzátette, bízik az olasz szakvezetőben, aki összességében jó csapatot rakott össze, nem véletlen, hogy voltak is megkeresései, nem is rossz csapatoktól. Rossi esetleges távozása azt követően vetődött fel egyre többször, hogy a nemzeti csapat az Európa-bajnoki döntős Angliától, majd kétszer Albániától is kikapott a világbajnoki selejtezősorozatban.